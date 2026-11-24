Filip Turek tvrdí, že zrušení koncesionářských poplatků prosazoval už během volební kampaně. V programu Motoristů však tehdy stálo něco jiného.
Filip Turek se v nedělní Partii na CNN Prima News dostal do nepříjemné situace kvůli koncesionářským poplatkům. Čestný prezident Motoristů tvrdil, že jejich zrušení prosazoval už během volební kampaně. Moderátorka mu ale připomněla, že volební program strany tehdy počítal s jejich zachováním. Turek se následně snažil vysvětlit, proč se jeho osobní postoj lišil od oficiálního textu programu. Jeho argumentace nakonec pobavila také přítomné opoziční politiky.
Filip Turek se v Partii dostal do úzkých
Turek označil koncesionářské poplatky za přežitek komunistického Československa z roku 1955. Podle něj navíc jejich existence nemá rozhodovat o tom, zda bude Česká televize demokratickou institucí. „Normálního člověka, co má takovýto telefon (myšleno chytrý, poznámka redakce), vůbec Česká televize nezajímá, a její financování nemá vliv na to, jestli to bude, nebo nebude demokratická instituce. Pouze si na tom někdo honí politické body,“ prohlásil. Když moderátorka upozornila na rozdíl mezi jeho tvrzením a volebním programem Motoristů, začal svůj postoj vysvětlovat.
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Turek nejprve uvedl, že text programu je složitější. Následně argumentoval tím, že v kampani veřejně říkal něco jiného než samotný program. „Není to pravda. Za prvé, ten text je složitější…“ reagoval na připomínku moderátorky. Poté dodal, že jako volební lídr Motoristů s danou částí programu nesouhlasil a během kampaně měl opakovaně říkat, že poplatky mají být zrušeny. Když moderátorka připomněla, že jde přímo o text volebního programu, Turek připustil, že v něm vznikla chyba. „To, že se stala chyba v programu… Někdo je volební lídr a někdo psal program, tak prostě se stala nějaká disproporce,“ uvedl.
Já jsem byl volebním lídrem motoristů a s tím volebním programem, že nechceme rušit poplatky za VM jsem nesouhlasil zcela… to se stala chyba v programu!
A souhlasí nyní s tím rušením všech 13 členů klubu?
„Já jsem se jich neptal… ale mám pocit, že ano!“
Twl tady se nedá dělat satira, jogurtík @DolphSegal naprosto v rohu
#fuckFíla #disproporce #fuckauto
— Paula (@Paula44212447) November 22, 2026
Tato část debaty vyvolala pobavení mezi přítomnými opozičními politiky Martinem Baxou a Michaelou Šebelovou. Turek ještě vysvětloval, že byl spoluautorem zahraniční části programu a že během kampaně jasně prezentoval svůj vlastní postoj. Na sociálních sítích se ale jeho vysvětlení rychle stalo terčem ironických komentářů. Jeden z uživatelů například napsal: „U koncesionářských poplatků se do toho Filip trochu zamotal. Prý nastala disproporce.“ Kriticky reagoval také zastupitel Plzeňského kraje Daniel Kůs: „Chybička se vloudila. Až na to, že na základě těchto chybiček vláda získala ve volbách většinu.“ Na SvětěKreativity.cz jsme psali o ostré kritice Babiše, a to ze strany Báry Štěpánové.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu CNNPrimaNEWS, sociální síť X Poslední skaut, sociální síť X Paula
Článek Filip Turek v Partii tvrdil, že zrušení poplatků za média prosazoval už v kampani: Volební program Motoristů je chtěl zachovat pochází z webu Světkreativity.