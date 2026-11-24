SÚIP stejné řízení vede také s pracovní agenturou, jejímž prostřednictvím mladík v továrně pracoval. Oběma subjektům hrozí až desetimilionová pokuta. Firmě za to, že zaměstnání umožnila, agentuře za to, že ho nelegálně zaměstnávala.
Novináři opakovaně zasílali jednateli firmy Hasit Šumavské vápenice a omítkárny e-maily s žádostmi o vyjádření. Na nic z toho ale nereagoval. Nedařilo se s ním ani telefonicky spojit.
„Přestupkové řízení o udělení pokuty u obou firem stále probíhá. Proces činnosti inspekce práce má dva stupně. Prvním je kontrola, v tomto případě příčin a okolností vzniku smrtelného pracovního úrazu," uvedl mluvčí SÚIP Richard Kolibač. Ta skončila 30. ledna. Inspektoři na místě zjišťovali, co úrazu předcházelo, a zkoumali, zda mu zaměstnavatel mohl zabránit a jestli neporušil zákonné povinnosti. Poté dostala firma protokol s kontrolními zjištěními, jichž bylo 16, následně se mohla v zákonné lhůtě vyjádřit ke zjištěním. Po vypořádání připomínek kontrola končí.
Hrozí-li firmě pokuta, následuje přestupkové řízení. Vedou ho právníci inspekce, s nimiž většinou komunikují právní zástupci firmy, kteří mohou zpochybnit kontrolní zjištění, předkládat další důkazy, předvolávají se svědci a následně inspekce vše znovu vyhodnotí a uzavře. „Případná pokuta se ukládá až po skončení přestupkového řízení. Jde o poměrně časově náročný proces," řekl mluvčí. Lhůta je totiž až tříletá.
Neměl smlouvu, pojištění a ani neprošel školením
Kriminalisté neshledali zavinění konkrétní osoby, které by vedlo k trestnímu stíhání za smrt z nedbalosti. Případ odložili a postoupili inspekci práce, která ho vyšetřuje. Podle dostupných informací pracoval chlapec v rizikovém průmyslovém provozu, bez smlouvy, školení bezpečnosti práce a zdravotního pojištění; podle dosavadních zjištění tak bylo porušeno více zákonů i bezpečnostních předpisů.
Čtěte také: Smrt ukrajinského chlapce na nelegální brigádě mohla být důsledkem vykořisťování
Do věci se vložil také dětský ombudsman Martin Beneš, který podal trestní oznámení. Podle jeho vyjádření nastoupil chlapec jako brigádník do podniku zpracovávajícího vápenec 24. července 2025, kdy mu ještě bylo 14 let. O měsíc později, 27. srpna, sáhl při zametání podlahy do nezakrytého dopravníku a šnek mu amputoval ruku. Tehdy už patnáctiletý mladík zranění podlehl. Chlapec mohl být podle Beneše obětí vykořisťování, pracoval v nebezpečném prostředí, neúměrně rizikovém vzhledem k jeho věku, byl zaměstnaný prostřednictvím pracovní agentury nelegálně. „Naše šetření mě vedlo k závěrům, že je zde podezření ze spáchání trestných činů obchodování s lidmi a neoprávněného zaměstnávání cizinců," uvedl.
Pracovní agentura sídlí na virtuální adresa, kde ji nelze dohledat
Podle Seznam Zpráv má pracovní agentura Mykulas sídlo na virtuální adrese v Brně, kde ji nejde dohledat. Tehdy čtrnáctiletého chlapce zaměstnala společně s jeho dědečkem na úklidové a pomocné práce. „Byli to dovážení zaměstnanci. Co se stalo, nevíme nikdo," uvedl koncem října tehdejší starosta Velkých Hydčic Jaroslav Portášik. Dodal, že to byla zřejmě náhoda, že tam dostal na práci tak mladý člověk. Ve firmě kdysi pracovala půlka obce, vždy někdo z každé chalupy, teď jsou tam desítky lidí. Podle starosty se to v obci zpočátku hodně probíralo. Spíš to brali jako neštěstí, řekl. Hydčickou firmu získali po roce 1990 němečtí vlastníci.
SÚIP loni odhalila 2484 nelegálně zaměstnaných lidí, meziročně o 28 procent více. Za nelegální práci uložila pokuty 134 milionů Kč. Ke konci letošního září odhalila 2087 nelegálně zaměstnaných lidí a uložila pokuty přes 119 milionů Kč. „Z letos dosud dokončených 14.112 kontrol bylo 5087 zaměřených přímo na odhalování nelegálního zaměstnávání, při nichž byla zjištěna nelegální práce u 1089 subjektů," řekl mluvčí. Více než polovina nelegálně zaměstnaných byla z třetích zemí - 1171, nejčastěji z Ukrajiny, Moldavska, Uzbekistánu a Vietnamu. Specifikem velké části kontrol nelegálního zaměstnávání je jejich časová a administrativní náročnost. Firmy i zaměstnanci často nechtějí při kontrole spolupracovat, nebo se snaží kontrolory zahltit předkládáním velkého počtu mnohdy nesouvisejících dokladů.