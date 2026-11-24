Úterní díl Ulice přinese Veroničin návrat i Blančino postěžování si nad vztahem s Evženem, kterému nakonec přizná i strach o něj. Vanda předvede před Sandrou divadýlko a Vladimír bude v šoku ze Slávkova postoje.
Vandino divadýlko
Brzy ráno zvoní Sandra na Luďka, ale ten ještě spí a běží otevřít Vanda. Když zjistí, že je za dveřmi zrovna „kraslice“, napadne ji rychlý plán. Rozcuchá si vlasy, rozváže župan a odhalí krajkovou noční košili. Pak se jí snaží pomocí drobných poznámek naznačit, že s Luďkem žijí jako plnohodnotní partneři a že by o tom měla vědět. Přímo ale neřekne nic. I tak je zjevné, že Sandru značně rozhodila.
Když má Luděk odpoledne byt na chvíli jen pro sebe, pozve si Sandru. Ta ale chce nejprve vědět, jestli jí říká všechno a zda opravdu s Vandou nežije intimně. To jí potvrdí a chce vědět, proč se na to zrovna teď ptá. Sandra bez okolků přizná, že jí Vanda ráno něco naznačovala a že jako žena vycítila, kam tím míří. Když se na to Luděk u večeře Vandy ptá, ta jen poznamená, že je Sandra nějaká moc žárlivá. Má ale radost, její plán vyšel.
Návrat Veroniky
Dnes se vrací Veronika a hned chce vědět, jak to bylo s tím posedem. Blance totiž její historku o pozorování přírody taky nevěří. Blanka toho má ale už dost, protože úplně stejně do ní rýpali dopoledne Luděk s Vandou. Snaží se tedy kamarádce vysvětlit, že se tam opravdu jen dívali do přírody a historku o milenecké dvojici si vymysleli myslivci. Přizná i krizi mezi ní a Evženem, protože dříve spolu měli hodně společného a trávili spolu volný čas. Jenže pro něj je už delší dobu přednější všechno ostatní, jen ne Blanka. I na ten myslivecký hon šla jen kvůli němu, protože původně to hodlala odmítnout.
Blanka si pak s Evženem promluví a vysvětlí mu, že ji trápí hodně věcí ohledně jejich společně stráveného času, ale nejvíce aktuálně to, že chodí mezi myslivce a mohl by zase začít pít alkohol. Podle ní by mu mohli něco nepozorovaně přilít do pití a problém bude na světě.
Slávek nepříjemně překvapí Vladimíra
Vladimír od brzkého rána řeší stávku. Z původně nadšených spolupracovníků mu zůstala sotva třetina, a s tím se stávkovat nedá. Začne obvolávat své kolegy a v práci navíc zapojí i jednu dispečerku, která mu nabídla pomoc. Pomalu se mu to rýsuje, ale stále není nic jisté. A co víc – zradil jej v tomto ohledu ten, kvůli kterému to celé začalo. Slávek mu totiž přišel oznámit, že do stávky nejde. Svoji práci potřebuje, aby měl vůbec z čeho zaplatit nájem.
Jiřina pak nadhodí, že v takové věci potřebují někoho, kdo má vliv. Vladimíra tak napadne zajít za Soňou. Ta podle něj zná spousty lidí na úřadech a mohla by mu pomoci. Ta jej odmítne, protože s tím nemá nic společného a neví, jak by mu zrovna ona mohla pomoci. Vladimír tak popadne bundu a naštvaně odchází pryč, protože z jejich rozhovoru pochopil, že když z toho nic nemá a mohlo by ji to případně ohrozit, tak s tím nechce nic mít.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova, Autor, Ulice).