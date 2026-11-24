New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 3:2
New Jersey zareagovalo na předchozí vysokou porážku se St. Louis vítězstvím, které nebylo úplně klidné. Connor Brown zaznamenal gól a asistenci, Timo Meier se trefil ve čtvrtém utkání po sobě a Brenden Dillon přidal svůj první zásah sezony. Devils přitom museli udržet výsledek proti soupeři, který se nevzdal ani po nepříznivém průběhu.
V brance New Jersey dostal důvěru Connor Hellebuyck. Po nevýrazném předchozím startu tentokrát zastavil 19 střel. Pro Devils to byl důležitý návrat k disciplinovanějšímu zápasu: trenérský tým před utkáním změnil útočné formace a jejich složení se okamžitě promítlo do spolupráce. Columbus skóroval dvakrát, ale náskok domácích nakonec nesmazal.
VIDEO Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 1:2
Hlavní příběh večera se odehrával na straně poražených. Dylan Larkin nastoupil poprvé za Montreal po mimořádné výměně z Detroitu a při debutu si připsal asistenci. Canadiens však proti Los Angeles nedokázali překonat soupeře víc než jednou.
Kings tak zkazili premiéru hráči, kolem něhož se během jediného dne vytvořila obrovská očekávání. Pro Montreal je tento výsledek připomínkou, že nové složení útoku potřebuje sehrání a samo jméno na dresu nevyhrává utkání. Larkin se vracel do zápasového tempa po několikatýdenní pauze; při prvním hodnocení jeho přínosu je proto namístě opatrnost.
VIDEO Ottawa Senators – Calgary Flames 2:1
Ottawa prodloužila bodovou sérii už na devět utkání. Brankář Linus Ullmark se na tom podílel mimořádným výkonem: podle zápisu NHL si připsal 35 zákroků a v rozhodujících situacích zabránil Calgary vyrovnat. Domácí rozhodli už dvěma góly v první třetině, které vstřelili Michael Amadio a Shane Pinto.
Za hosty snížil Matt Coronato v přesilovce ve třetí části. Calgary se muselo obejít bez Morgana Frosta, který utkání nedohrál po tvrdém střetu u mantinelu. Ottawa si přesto neoddechla předčasně; při jednogólovém vedení rozhodovaly zákroky jejího brankáře. Na rozdíl od výher postavených na útočné přestřelce šlo o zápas, který Senators zvládli díky práci bez puku.
VIDEO New York Islanders – Toronto Maple Leafs 2:4
Toronto se konečně dočkalo. Po devíti porážkách za sebou nastoupilo proti Islanders pod značným tlakem a znovu se dostalo do nepříznivého průběhu. Tentokrát však dokázalo odpovědět čtyřmi góly v řadě a vyhrálo 4:2.
Pro Maple Leafs má takové utkání význam přesahující dva body. Devítizápasová série totiž začne ovlivňovat i sebevědomí hráčů při prvním inkasovaném gólu nebo neproměněné přesilovce. Vítězství v New Yorku ještě neprokazuje vyřešení všech potíží, ale přerušuje vzorec, v němž se další nepříjemný průběh mění v další porážku. Důležitá byla především schopnost změnit vývoj zápasu, nikoli jen lépe zvládnout závěrečnou obranu.
VIDEO Winnipeg Jets – Utah Mammoth 4:2
Gabriel Vilardi zařídil Winnipegu hattrick a přispěl k vítězství 4:2. Tři góly mají v jeho případě pozoruhodný kontext: nešlo o utkání, v němž by Jets soupeře po celou dobu jednoznačně přehrávali. Utah měl ve druhé třetině výraznou střeleckou převahu a brankář Stuart Skinner udržel Winnipeg ve vedení důležitými zákroky.
Vilardi skóroval dvakrát už v první třetině, kdy se oba týmy rychle střídaly ve vedení a vyrovnávání. Rozhodující třetí zásah přidal do prázdné branky v závěru. Další gól Jets vstřelil Morgan Barron, Kyle Connor zaznamenal dvě asistence. Utkání tak spojilo střeleckou pohotovost jednoho útočníka a schopnost celého týmu přežít pasáž, v níž měl soupeř výrazně více ze hry.
VIDEO Seattle Kraken – Anaheim Ducks 3:2
Seattle porazil Anaheim 3:2 a zastavil hosty i přes další výrazný střelecký výkon Cuttera Gauthiera. Podle agentury Reuters si útočník Ducks připsal osmnáctý gól v měsíci listopadu a přiblížil se tím na dva zásahy k měsíčnímu rekordu NHL. Pro Anaheim však ani taková produktivita nestačila k bodům.
Brankář Joey Daccord zaznamenal 23 zákroků. Utkání nabídlo i vypjatý závěr, kdy Alex Killorn při pronásledování puku narazil do brankáře Seattlu. Pro Kraken byla výhra důležitá právě proto, že soupeř měl v sestavě mimořádně produktivního střelce; Seattle přesto dokázal udržet potřebný náskok a nenechat se přetlačit do další ztráty.
VIDEO San Jose Sharks – Minnesota Wild 2:5
Minnesota potvrdila výborné období vítězstvím 5:2 v San Jose. Kirill Kaprizov bodoval znovu a jeho série se protáhla na patnáct utkání. Právě před zápasem přitom vstupoval do hry s možností překonat dosavadní klubový rekord, o který se dělil s vlastní sérií ze sezony 2022/23.
Wild navíc řešili návrat brankáře Filipa Gustavssona. Jejich vítězství je proto poutavé jako další potvrzení týmové stability v období, kdy se mění personální možnosti na klíčových postech. San Jose, které kolem Macklina Celebriniho buduje mladou útočnou identitu, tentokrát proti produktivnějšímu soupeři nestačilo. Jedna výhra nad Sharks nic definitivního neurčuje, patnáct zápasů s body u jedné hvězdy však představuje dlouhodobý trend, který už nelze vysvětlit šťastným večerem.
VIDEO Česká stopa dne
Jakub Dobeš nastoupil v brance Montrealu proti Los Angeles. Při porážce Canadiens 1:2 zaznamenal 20 zákroků. Český brankář udržel svůj tým v utkání, domácí však vstřelili jediný gól.
Ondřej Palát strávil při porážce Islanders s Torontem 12 minut a 41 sekund na ledě. Nebodoval, vyslal dvě střely na branku a měl hodnocení +1.
Adam Klapka odehrál při porážce Calgary v Ottawě 14 minut, zaznamenal pět střel na branku, ale nebodoval. Ve třetí třetině dostal menší trest za hrubost.
David Špaček nastoupil v obraně Minnesoty při vítězství 5:2 v San Jose. V utkání nebodoval a odehrál přibližně 14 minut.
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1. NHL – New Jersey/Columbus ; 2. NHL – Montreal/Los Angeles ; 3. NHL – Ottawa/Calgary ; 4. NHL – Islanders/Toronto ; 5. NHL – Winnipeg/Utah ; 6. Reuters – Seattle/Anaheim ; 7. CBS Sports – Minnesota/San Jose ; 8. NHL – Dobeš proti Los Angeles ; 9. NHL – oficiální zápis NY Islanders/Toronto (Palát) ; 10. CBS Sports – box score Calgary/Ottawa (Klapka) ; 11. CBS Sports – box score Minnesota/San Jose (Špaček) .