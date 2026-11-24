Mezi Mostem a Litvínovem, kousek pod Krušnými horami, zůstala po desítkách let těžby obrovská jáma. Na jejím dně se pomalu rozlévá voda a z bývalého lomu ČSA se stává jezero. Plnou hladinu ale neuvidí nikdo z lidí, kteří se dnes po okolí lomu procházejí. Voda do něj přitéká jen sama od sebe, a tak si jezero dává na čas.
Voda se vrací na staré místo
Na místě lomu kdysi leželo mělké Komořanské jezero. Postupně se zanášelo, a tak ho lidé ve 30. letech 19. století vysušili. Dodnes na něj upomíná název zámku Jezeří, který stojí nad lomem.
S povrchovou těžbou uhlí se tu skončilo v roce 2024. Proměnu krajiny řídí projekt Green Mine skupiny Sev.en a jeho první etapu na roky 2024–2027 spolufinancuje Evropská unie z Operačního programu Spravedlivá transformace. Podrobnosti o sporných okolnostech rekultivace lomu uvádějí zdroje pod článkem.
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Podle dlouhodobého výhledu projektu Green Mine z listopadu 2026, jehož naplnění bude záviset na počasí v příštích desetiletích, by jezero v roce 2160 mělo mít rozlohu asi 496 hektarů a největší hloubku 113 metrů. Odhady se postupně zpřesňují. Starší plány, v nichž se ještě mluvilo o jezeru Centrum, počítaly s plochou kolem 670 až 700 hektarů a hloubkou až 150 metrů.
Velikost si nejlépe představíte, když nové jezero porovnáte s těmi, která po těžbě uhlí v Česku už vznikla:
Jezero Rozloha Největší hloubka ČSA (výhled na rok 2160) asi 496 ha 113 m Medard u Sokolova asi 493 ha 50 m Most kolem 310 ha 75 m Milada asi 252 ha 24,7 m Přečtěte si také: Konec letů až do jara. Tomuto řeckému ostrovu zavřeli letiště a místní zuří
Medard, dosud největší jezero po těžbě uhlí u nás, by nové jezero přerostlo jen těsně. Hloubkou ale ostatní výrazně překoná. Prvenství si nemusí udržet navždy, protože na Sokolovsku má po konci těžby podle starších plánů zveřejňovaných do roku 2020 vzniknout jezero Jiří-Družba o ploše asi 1 312 hektarů.
Proč se jezero plní tak pomalu
Jezero si vodu sbírá samo: z deště, z potoků stékajících z Krušných hor a z podzemí. Samospádem se do jámy svádí i voda z okolí lomu. Kolik jí přibude, se tedy mění rok od roku podle toho, jak vydatně prší a kolik se jí v teplých letech odpaří. Jezera jako Medard nebo Most se napouštěla z řeky, kde se přítok dal regulovat a napouštění naplánovat. Tady takový kohoutek není.
Cílem je vyrovnaná hladina. Tak se říká stavu, kdy do jezera přitéká zhruba tolik vody, kolik se z něj odpaří, a nikdo ho pak nemusí uměle dopouštět. Podle odhadu společnosti Sev.en z roku 2025 by jezero mohlo asi do 15 let, tedy zhruba do roku 2040, dosáhnout velikosti jezera Milada, které má asi 2,5 km². Potom se má plnění výrazně zpomalit.
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Na začátku té dlouhé cesty je jezero i dnes: podle údaje projektu z listopadu 2026 je voda ve zbytkové jámě hluboká zhruba 20 metrů.
Pláže tady nehledejte
Kdo čeká druhé jezero Most s koupáním, bude zklamaný. „Toto jezero na rozdíl od jmenovaných k rekreaci určeno nebude,“ uvedla pro Novinky.cz Eva Maříková, mluvčí skupiny Sev.en. Podle mluvčí z října 2025 tu nevzniknou pláže ani mola.
Jezero má zůstat divočinou. Hladina nebude stát na jedné úrovni, takže se u břehů budou střídat mělčiny, tůně a mokřady, ve kterých se zabydlí živočichové. Velkou část jámy i s místem, kde se voda hromadí, navíc chrání národní přírodní památka Lom Československé armády, vyhlášená s platností od 4. října 2025.
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Vnější část lomu je od 12. července 2025 otevřená pěším a cyklistům. V roce 2026 zveřejnil vlastník mapu stezek a otevřel asi osmikilometrovou trasu lomem mezi Vysokou Pecí a Černicemi. Hodí se na výlet pěšky i na kole a cestou můžete sledovat, jak se krajina po těžbě mění.
Vnější částí bývalého lomu ČSA vede stezka mezi Vysokou Pecí a Černicemi, kterou už mohou využít pěší i cyklisté. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Přístupná je jen vnější část lomu. Ohraničují ji cedule, za které se nesmí, a zbytek území podle stavu z léta 2025 hlídaly kamery. K vodě na dno jámy proto nesestupujte. Další otevírání je zatím v plánu: přírodní památku chce Agentura ochrany přírody a krajiny zpřístupnit nejpozději v roce 2027 a celé území po těžbě by se mělo plně otevřít na jaře 2028.
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