Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime Michael, FOTO: © Glen Wilson / Lionsgate, distr. SkyShowtime
Životopisný film Michael, který v kinech utržil přes miliardu dolarů, dorazil exkluzivně na SkyShowtime a diváci v Česku si ho mohou pustit od úterý 24. listopadu. Snímek o králi popu spojuje zkušené filmaře s novou hereckou tváří a vrací se k zásadním chvílím zpěvákovy kariéry. Kdo nestihl vyrazit do kina, může si teď tento hit pustit přímo doma. Z dětské hvězdy králem popu
Příběh totiž sleduje životní dráhu Michaela Jacksona od chvíle, kdy jako mimořádně nadaný kluk stanul v čele kapely Jackson Five, až k začátkům jeho sólové slávy. Vedle známých vystoupení na pódiu nahlíží i do jeho soukromí a přibližuje, jak ho kupředu hnaly jeho vlastní tvůrčí ambice.
Filmový debut vedle zvučných jmen
Zajímavou volbou je ostatně i samotné obsazení, protože před kamerou se ve své úplně první celovečerní filmové roli představí Jaafar Jackson. Tvůrci ho proto obklopili řadou zkušených herců, jako je Miles Teller ze snímku Top Gun: Maverick nebo na Oscara dvakrát nominovaný Colman Domingo z filmu Sing Sing. V dalších rolích se tak vedle něj objevují Nia Long známá z Empire, Laura Harrier ze snímku Spider-Man: Homecoming a Juliano Krue Valdi z Hlasiťákových.
Zkušená sestava za kamerou
Pozornost budí také lidé za kamerou. Režii si totiž vzal na starost Antoine Fuqua, který stojí za snímky Training Day, Pád Bílého domu či sérií Equalizer, a scénář napsal třikrát na Oscara nominovaný John Logan podepsaný pod filmy Gladiátor a Letec. Produkci vedl držitel Oscara Graham King, jenž má na kontě Skrytou identitu nebo Bohemian Rhapsody. Spolu s ním snímek produkovali John Branca a John McClain, kteří už dříve jako výkonní producenti pracovali na filmu This Is It, takže k Jacksonově hudbě mají blízko dlouhodobě.
Snímek Michael si diváci pustí přes web i aplikaci SkyShowtime na běžných chytrých zařízeních a televizích.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, SkyShowtime).