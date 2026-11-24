Kolik prospěšných rybích tuků vlastně sníte, když z plechovky vylovíte jen rybky? Méně, než by se mohlo zdát. Část jich zůstala v oleji, který většinou bez rozmýšlení slijeme do odpadu, a sardinky pak někdy ještě opláchneme pod kohoutkem. Kuchaři a kuchařky tenhle zvyk rozmlouvají už dlouho a výživové údaje jim dávají za pravdu. S olejem totiž mizí v kanálu i kus toho, kvůli čemu sardinky vůbec kupujeme.
Co se v plechovce stane při sterilizaci
Ryby v konzervě se prohřejí tak, aby vydržely dlouho bez lednice. Část omega-3 mastných kyselin se přitom přesune z masa do oleje. Studie o konzervovaných uzených šprotech z roku 2021 zjistila, že v rybě zůstalo 70–77 % EPA a DHA a zbytek přešel do nálevu. Celá konzerva, tedy ryba i olej dohromady, jich ztratila nejvýš 6 %.
Čísla platí pro šproty, ale ze studie plyne obecné poučení: kdo olej slije, vylije s ním i část omega-3. Sardinky přitom patří k jejich nejbohatším zdrojům. Státní zdravotní ústav je v materiálu z roku 2025 řadí vedle lososa, sledě a makrely a u konzervovaných sardinek uvádí zhruba 1 000–4 200 mg EPA a DHA na 100 g.
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Evropská doporučení počítají pro dospělé s 250–500 mg denně. Většina lidí v Česku jich ze stravy dostatek nemá, protože jí málo ryb. Státní zdravotní ústav doporučuje dát si rybu dvakrát týdně, aspoň jednou tučnou, celkem zhruba 340 g za týden, a druhy střídat.
Olivový, nebo slunečnicový?
Olej z plechovky prospívá podle toho, jaký je. Slunečnicový, sójový nebo kukuřičný olej přidá hodně omega-6 mastných kyselin a zhorší jejich poměr k omega-3. Z výživového pohledu je vhodnější řepkový nebo olivový. Olej je také tuk navíc, takže s ním zacházejte s rozmyslem.
Analýza Státního zdravotního ústavu ukázala, že u tučných ryb jako sleď, šprot nebo makrela zůstává poměr příznivý i s řepkovým olejem, zhruba 1 : 1. U libového tuňáka ho olej zhorší výrazně. Kuchaři sahají po olivovém nálevu hlavně kvůli chuti a struktuře ryby a podle jedné nutriční specialistky je šetrnější i k srdci. Z olejů ale SZÚ nejvýš hodnotí řepkový, protože poměr omega-6 k omega-3 v něm vychází nejpříznivěji.
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Olej má po rybě výraznou chuť, a proto se hodí do kuchyně. Nejlépe poslouží ten z kvalitnějších konzerv v olivovém oleji. Použijte ho brzy po otevření a nenechávejte ho dlouho stát při pokojové teplotě. Uplatní se například takto:
na potření dýně nebo kořenové zeleniny před pečením v troubě, na orestování pórku, do kterého pak vmícháte vařenou čočku nebo kuskus, s trochou octa a pepře jako rychlá zálivka na rajčata nebo okurky.
Sardinky samotné jsou už tepelně upravené. Do teplého jídla je přidejte až na konec, jinak se rozpadnou, a vysoká teplota by navíc mohla poškodit omega-3.
Přečtěte si také: Problémy se spaním? Na vině může být bolest a zánět Olej z plechovky sardinek poslouží k orestování pórku nebo k potření zeleniny před pečením. Ilustrační foto. Zdroj: Nikola Cvetkovic / Pexels. Kyselost, bylinky a něco na zakousnutí
Tučná ryba potřebuje protiváhu. Tučnost vyváží a rybí chuť ztlumí cokoli kyselého, ať jsou to kapary, plátek pomeranče, nebo lžíce zakysané smetany s pažitkou. A když na talíři něco křupe, třeba nakrájená okurka nebo hrst opražených semínek, jídlo nepůsobí mazlavě.
Zkuste třeba krajíc opečeného chleba pokapaný olejem z plechovky, na něj sardinky, kolečka ředkviček, trochu citronu a nasekaný kopr. Večeře je hotová za pár minut.
Kosti, sůl a zbytek v lednici
Drobné kosti nevybírejte. Po zpracování jsou měkké a jedlé a jsou hlavním zdrojem vápníku v sardinkách. Spolu s fosforem a vitaminem D podporují zdravé kosti. Podle americké databáze USDA obsahuje plechovka sardinek v oleji asi 92 g okapaných ryb s kostmi a v nich 351 mg vápníku a 22,6 g bílkovin. Sardinky dodají i vitamin B12, selen a jód a patří k rybám s nižším obsahem methylrtuti než velké dravé ryby.
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Konzervy mohou být slané, takže lidé s vysokým tlakem by měli sledovat sodík na etiketě. Sardinky mají také hodně purinů, a při dně nebo nízkopurinové dietě je proto vhodné je omezit. Kdo má dnu, vysoký tlak, alergii na ryby nebo zvláštní dietu, ať se na vhodné množství zeptá lékaře nebo nutričního terapeuta.
Zbytek nenechávejte v otevřené plechovce. Přendejte ho do čisté skleněné nebo plastové nádoby, zakryjte a dejte do lednice, kde ho skladujte jen tak dlouho jako čerstvou rybu. Nafouklou, tekoucí, rezavou nebo poškozenou plechovku vyhoďte i s obsahem, stejně jako ryby s nezvyklým zápachem nebo barvou, a nic z nich neochutnávejte.
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Zdroje: https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2025/02/Tipy-pro-vyber-zdroju-omega-3-MK.pdf, https://doi.mendelu.cz/pdfs/doi/9900/06/9200.pdf, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8189772/, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9698990/, https://health.clevelandclinic.org/sardine-health-benefits, https://www.aol.com/lifestyle/eat-sardines-really-enjoy-them-172356879.html, https://www.nationalgeographic.com/health/article/tinned-fish-sardines-mackerel-salmon-superfoods-health-benefits, https://www.foodstandards.gov.au/consumer/safety/cannedfoods, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/shelf-stable-food, https://sita.sk/byvaniehrou/mali-by-ste-vylievat-olej-zo-sardiniek-vacsina-ludi-robi-tu-istu-chybu/, https://www.denik.cz/zdravi/sardinky-infarkt-mrtvice.html, https://www.tastingtable.com/1568459/mistakes-with-canned-sardines/