Blíží se firemní večírky, štědrovečerní návštěvy u dětí i silvestrovské oslavy. Leckterá žena po padesátce si přitom řekne, že třpyt už nechá mladším, a sáhne po něčem tmavém a nenápadném. Módní poradkyně to vidí jinak. Sváteční večer podle nich kazí jiné chyby a všechny se dají snadno napravit.
Třpytu stačí jeden kousek
Pětici nejhorších vánočních outfitů jsme vybrali podle toho, na čem se stylistky a módní poradkyně shodují nejčastěji. První místo patří přemíře lesku. Když se leskne halenka, sukně, punčochy i sponka ve vlasech, oko nemá kde spočinout a celek působí jako maškarní převlek.
Pomůže pravidlo jednoho výrazného kusu. Třpytit se smí třeba jen sako nebo jen psaníčko, k tomu nanejvýš jeden výraznější šperk. Zbytek nechte jednoduchý. Flitrové kalhoty tak můžete po padesátce klidně nosit, stačí k nim jednoduchý černý svetr nebo sako.
„Jak kdy a v jakém množství,“ odpověděla na otázku o flitrech pro Novinky.cz v listopadu 2019 česká módní návrhářka Josefina Bakošová a dodala, že na vánoční večírek flitry patří. Pro sezónu 2025 doporučovaly návrhářka Amanda Wakeley a stylistka Elsa Boutaric v listopadu 2025 pro GB News místo výrazného třpytu jemný lesk a látky příjemné na dotek, třeba samet nebo hedvábí.
Satén prozradí každý záhyb
Druhou chybou jsou přiléhavé lesklé látky. Nejvíc to bývá vidět na fotkách z večírku: tenký lesklý satén nebo úplet se přilepí na tělo, obkreslí každý lem prádla i bříško a ostré světlo nebo blesk to ještě podtrhne. Stylistky proto radí vyvážit siluetu: když je jeden díl úzký, druhý má být volnější. Celý outfit těsně na tělo nedoporučují.
Lépe poslouží pevnější splývavé látky, které se nelepí, třeba krep nebo strečový samet. Obrys postavy jen jemně naznačí.
Pevnější splývavé látky postavu jen jemně naznačí a na fotkách z večírku neprozradí každý záhyb. Ilustrační foto. Zdroj: Anna Shvets / Pexels. Oversize není kamufláž
Třetí chybou jsou objemné a beztvaré vrstvy. Rozměrný pletený svetr nebo vatovaná vesta sice zahřejí, ale z postavy udělají mezi hosty neforemný balík.
Zahřát se dá i v kouscích, které postavu neschovají. Stylistky doporučují sametové sako nebo kardigan, který drží tvar. Na cestu pak stačí kabát, který v pase trochu sedí. U volných šatů pomůže naznačit linii zavinovací nebo empírový střih, případně tenký pásek nad skutečným pasem.
Vánoční svetr jen do rodinného kruhu
Čtvrtou chybou je legrační vánoční svetr na slavnostní večer. Svetr se sobem platí za symbol směšného svetru a ve filmu Deník Bridget Jonesové z roku 2001 ho na rodinné oslavě nosí Mark Darcy. Stylistky od vtipných a křiklavě červených svetrů odrazují. Lepší je decentní pletenina s jemným svátečním detailem nebo v neutrálním tónu.
V syté červené a v některých odstínech zelené navíc může pleť pod umělým světlem zešednout. Zralé pleti víc lichotí tlumené drahokamové tóny, třeba bordó, švestková, lahvově zelená nebo safírová.
Na neformální setkání s rodinou je sváteční svetr v pořádku. Stačí k němu tmavé džíny, případně kozačky.
Legrační sváteční svetr patří spíš k rodinné večeři než na slavnostní večírek. Ilustrační foto. Zdroj: RDNE Stock project / Pexels. Oblečte se podle toho, kam jdete
Pátou chybou je outfit, který se k akci nehodí. Žena, která přijde na štědrovečerní kapra k vnoučatům v dlouhých večerních šatech, se cítí stejně nesvá jako ta, která na firemní večírek ve vinárně dorazí v teplákové soupravě. Stylistky radí obléct se o stupeň slavnostněji než obvykle, a když si nejste jisté, raději slavnostněji. Velká taška na každý den, ve které se nosí peněženka, klíče i svačina, se k večerním šatům nehodí. Na večer stačí malé psaníčko nebo kabelka, do které se vejde rtěnka a telefon.
Večer pokazí i nepohodlí. Kdo celou oslavu povytahuje výstřih nebo pod stolem vyzouvá boty, má to vepsané v držení těla i ve tváři. Na tanec i dlouhé stání se víc hodí stabilní širší podpatek nebo ozdobné balerínky než vysoké jehly.
Kdo si se šaty neví rady, má i jiné možnosti:
společenský overal, smokingové kalhoty s ozdobnějším topem či flitrovým sakem, kalhotový kostým.
Zdroje: https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/biggest-outfit-mistakes-women-50-plus/, https://womanandhome.com/fashion/best-christmas-party-outfits-for-women-over-50, https://www.gbnews.com/lifestyle/style/christmas-party-outfit-woman-2025-style, https://hellomagazine.com/fashion/734090/fashion-in-your-50s-festive-style-staples-christmas, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-co-si-obleknout-na-vanocni-vecirek-40448186, https://www.novinky.cz/clanek/zena-jak-se-obleknout-na-vecirky-podle-navrharky-josefiny-bakosove-40304513, https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3549593-vliv-medii-i-kontrakultury-kde-se-vzal-fenomen-osklivych-vanocnich-svetru, https://www.aarp.org/entertainment/beauty-style/holiday-dress-style-advice/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/114471-manual-damske-mody-na-vanocni-vecirek, https://bestlifeonline.com/dressing-for-a-party-over-60-news/, https://www.fabulousafter40.com/holiday-style-outfit-mistakes-women-over-50/