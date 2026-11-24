Dne 2. listopadu 2026 se v aktualizaci Služeb Google Play verze 26.43 objevila nenápadná novinka: Quick Share, česky Rychlé sdílení, nově umožňuje automaticky zálohovat fotografie a videa z telefonu s Androidem do počítače s Windows. Bezdrátové odesílání jednotlivých souborů mezi telefonem a počítačem přitom Quick Share zvládal už dříve. Dosavadní postup ale vyžadoval ruční zásah: vybrat soubor, zvolit cílové zařízení a potvrdit přenos. Pokud jste chtěli přesunout stovky fotografií z dovolené, stejně jste nejspíš sáhli po kabelu. Právě to se nyní mění. Z jednorázového sdílení se stává možnost průběžného zálohování, která může nahradit klasický kabelový import celých složek.
Co přesně Quick Share umí nově
Rychlé sdílení je součástí systému Android, takže není nutné instalovat další aplikaci. V telefonu ho najdete v nabídce Sdílet, v rychlém nastavení nebo přímo v Nastavení. Bluetooth slouží k vyhledání blízkých zařízení, zatímco samotný přenos probíhá přes místní Wi-Fi, díky čemuž je výrazně rychlejší než klasický přenos přes Bluetooth.
Dosud ale celý proces vyžadoval aktivní zapojení uživatele: vybrat fotografii, klepnout na Sdílet, zvolit počítač a potvrdit přenos. U několika snímků jde o pohodlné řešení, při přesouvání stovek fotografií už je ale podobný postup nepraktický.
Novinka z listopadu 2026 přidává možnost automatického zálohování. Telefon dokáže rozpoznat nové fotografie a videa a přenést je do počítače bez nutnosti ručně vybírat jednotlivé soubory. Podle oficiálních poznámek k vydání systémových služeb Google je funkce uvedena pro zařízení typu PC a Phone a výslovně se zmiňuje o fotografiích a videích. Jiné typy souborů, například dokumenty nebo zvukové nahrávky, v oficiálním popisu zatím uvedeny nejsou.
Co potřebujete a jak to nastavit
Automatické zálohování není po prvním zapnutí zcela bezúdržbové. Nejdříve je potřeba splnit několik podmínek a zařízení propojit:
- Telefon: Android 6.0 nebo novější s aktuálními Službami Google Play. Další aplikaci není nutné instalovat.
- Počítač: 64bitový Windows 10 nebo novější. U zařízení s procesory ARM je vyžadován Windows 11 nebo novější. Do počítače je potřeba stáhnout a nainstalovat Quick Share pro Windows z webu Android.com. Majitelé počítačů Samsung by měli použít verzi aplikace určenou pro zařízení této značky, která je dostupná v Microsoft Storu.
- Síť: Obě zařízení musí mít zapnutý Bluetooth a být připojena ke stejné Wi-Fi síti. Alternativně lze využít hotspot telefonu.
- Vzdálenost: Zařízení by měla být od sebe vzdálena přibližně do pěti metrů.
- Účet Google: Pro plné využití funkcí Google doporučuje přihlásit se na obou zařízeních ke stejnému účtu. Přenosy mezi vlastními zařízeními pak mohou probíhat automaticky bez nutnosti pokaždé potvrzovat příjem.
Zálohované soubory se v počítači ukládají do složky „Quick Share“ v adresáři Stažené soubory. Aplikace pro Windows navíc už v dřívějších verzích nabízela možnost automatického spuštění po startu systému a umí přijímat soubory na pozadí. To vytváří předpoklady pro zálohování, které může probíhat i bez nutnosti aplikaci pokaždé ručně otevírat.
Google však zatím nezveřejnil podrobný návod k samotnému automatickému zálohování. Oficiální poznámky k vydání tuto novinku potvrzují pouze stručnou zmínkou. Už dřívější rozbor zdrojového kódu Služeb Google Play, který v dubnu 2026 publikoval Android Authority, odhalil připravovanou položku „Automatic backup“ v nastavení Quick Share. Ta obsahovala výběr typů obsahu a tlačítko „Back up now“. Zda finální verze nabízí průběžnou synchronizaci, pravidelné denní zálohování, nebo kombinaci obou možností, Google zatím oficiálně nevysvětlil.
Bezpečnost a dostupnost v Česku
Přenosy prostřednictvím Quick Share jsou šifrované. Viditelnost zařízení si můžete nastavit podle svých potřeb, a to v režimech „Všichni“, „Kontakty“, „Vaše zařízení“ nebo „Nikdo“. Pokud jsou obě zařízení přihlášena ke stejnému účtu Google, může příjem souborů probíhat automaticky bez dalšího potvrzování.
Jakmile se ale fotografie uloží do počítače, jejich zabezpečení závisí na ochraně uživatelského účtu ve Windows a samotného úložiště. Quick Share zabezpečuje přenos souborů, nikoli jejich následné uložení nebo šifrování disku.
Pokud jde o dostupnost, Google uvádí, že Quick Share pro Windows funguje v USA a ve většině ostatních zemí. Výslovně ho nezpřístupňuje pouze na Kubě, v Íránu, Severní Koreji a Sýrii. Čeští uživatelé by tedy neměli narazit na geografické omezení.
Novinka přichází se Službami Google Play ve verzi 26.43, které se za běžných okolností aktualizují automaticky. Dostupnost aktualizací lze ručně zkontrolovat v nabídce Nastavení → profil → Všechny služby → Systémové služby. Je však potřeba počítat s tím, že zpřístupnění konkrétní funkce se může lišit podle zařízení. Google zatím nezveřejnil přesný harmonogram jejího nasazování v jednotlivých zemích.
Proč to dává smysl právě teď
Listopadová novinka není ojedinělým krokem. Už v květnu 2026 Google rozšířil Quick Share o možnost přenosu souborů z Androidu do iPhonu prostřednictvím QR kódu a cloudu. V září pak avizoval další funkce. Automatické zálohování do Windows tak zapadá do širšího trendu: z jednoduchého nástroje pro odesílání souborů mezi blízkými zařízeními se Quick Share postupně mění v řešení, které propojuje Android s dalšími platformami, včetně Windows, iOS a Chromebooků.
Právě v tom vidíme nejzajímavější část celé novinky. Cloudové zálohování prostřednictvím Google Fotek funguje už řadu let, vyžaduje ale internetové připojení a ukládání fotografií na servery Googlu. Import přes kabel je spolehlivý, ale méně pohodlný. Quick Share nyní nabízí další možnost: bezdrátové zálohování přímo v místní síti, bez nutnosti využívat cloud nebo ručně vybírat jednotlivé soubory.
Pokud Google automatizaci dotáhne do podoby, kdy bude stačit přijít domů a telefon začne nové fotografie automaticky přenášet do počítače, odpadne mnoha uživatelům jeden z posledních důvodů, proč při přesouvání snímků stále používat kabel.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman