Konkrétní jména bývalý hráč a trenér Sparty nevyslovil, zato nastavil laťku pro všechny. „Hráči prostě musí ukázat, že mají na to ve Spartě být. Kdo to nezvládne, bude muset odejít,“ řekl v rozhovoru pro eFotbal.cz. Jeho slova nejsou jen hlasem z tribuny. Den po porážce s Libercem klub odvolal trenéra Briana Priskeho, sportovní ředitel Tomáš Rosický skončil a jeho nástupce Tomáš Sivok oficiálně oznámil, že o tom, kdo zůstane v kádru po zimní pauze, rozhodnou výkony ve zbývajících podzimních zápasech. Strakovo ultimátum a klubová linie tak míří stejným směrem. Kabinu teď čeká zkouška, která potrvá do Vánoc.
Neděle, kdy Sparta přestala dýchat
V neděli 22. listopadu 2026 prohrála Sparta v 15. kole doma s Libercem 1:3. Nebyla to jen nepovedená porážka. Byl to pátý soutěžní zápas v řadě bez výhry a ztráta na vedoucí Slavii narostla na 13 bodů. Sparta je po polovině základní části čtvrtá.
Straka výkon popsal bez příkras: tým podle něj působil „totálně bez energie“ a „bez DNA ACS“. Všímal si i drobností, které na první pohled nejsou ve statistikách, například toho, jak mužstvo reagovalo po vstřeleném gólu. Místo vzepětí přišla apatie.
Že nejde o přehnanou emoci bývalého trenéra, potvrdil i hlas zevnitř kabiny. Zástupce kapitána Patrik Vydra po zápase přiznal, že výkon byl „strašně málo“, fanoušci měli právo být naštvaní a Sparta si podle něj nezaslouží výsledky ani hru z posledního měsíce. Když podobně mluví hráč, který nosí pásku zástupce kapitána, kritika zvenčí najednou nezní jako útok, ale jako diagnóza.
Klub reagoval rychle. Podle oficiálního oznámení Sparty dostal Priske po říjnové reprezentační pauze prostor výsledky i hru zlepšit. Proti Liberci se ale k dlouhodobé výsledkové krizi přidal neuspokojivý herní projev. V pondělí 23. listopadu tak Dán na lavičce skončil.
Co přesně znamená „mít na Spartu“
Strakova věta se dá snadno vytrhnout jako výzva k plošné čistce. Ve skutečnosti obsahuje poměrně přesný seznam požadavků. Z jeho výroků ho lze poskládat takto:
- energie: tým musí být na hřišti živý, ne „mrtvý“,
- DNA ACS: hra musí mít sparťanskou identitu, ne jen systém na tabuli,
- disciplína: tu má podle něj nový trenér nastolit hned prvními slovy,
- ochota se obětovat: hráč má dát klubu víc než minimum,
- úcta ke znaku: každý si má uvědomit, co znamená nosit na dresu ACS,
- odolnost vůči tlaku: Sparta se podle Straky nesmí bát, že „třeba neskončí čtvrtá“.
Poslední bod je možná nejvýmluvnější. Klub, který se léta měřil jen titulem, teď řeší, jestli se vrátí do první trojky. Pro řadu hráčů jde o novou situaci, a právě v ní se podle Straky ukáže, kdo do Sparty patří.
Termín, do kterého mají hráči přesvědčit, Straka sám neurčil. Doplnil ho ale Sivok. Podle oficiálního webu Sparty mají o setrvání hráčů po zimní pauze rozhodnout výkony ve zbytku podzimu. Dá se tedy čekat, že první skutečné změny v kádru přijdou už v zimním přestupovém okně, ne až v létě.
Prostor na obhajobu je přitom krátký. Sparta do přestávky odehraje domácí zápas Evropské ligy s AZ Alkmaar, 29. listopadu jede do Zlína, 5. prosince hostí Mladou Boleslav, 10. prosince hraje Evropskou ligu v Salcburku a 14. prosince končí podzim v Teplicích. Pět zápasů, pět přijímacích pohovorů.
Osa, která šlapala, a uspokojení po titulech
Straka nehledá viníky jen v kabině. Problém podle něj začal ve chvíli, kdy se rozpadla páteř mistrovského týmu. Připomíná jména, se kterými Sparta „šlapala“: Veljko Birmančević, Jan Kuchta, Lukáš Haraslín a Asger Sørensen.
Všichni v posledních měsících odešli. Birmančević přestoupil do Ferencvárose, Kuchta zamířil na hostování do Legie Varšava, Haraslín odešel do Al-Fatehu jako kapitán a symbol moderní historie klubu, dvojnásobný mistr Sørensen posílil obranu FC Kodaň. Útočné trio Haraslín, Kuchta a Birmančević patřilo k nejobávanějším v lize. Nahradit takovou osu najednou je úkol, který by zaskočil kterýkoli klub.
Po dvou titulech podle Straky „zavládlo uspokojení“. Noví hráči podle něj nebyli dost hladoví a „dost věcí se nepodařilo“. Konkrétní neúspěšné příchody sice nejmenuje, odpovědnost ale připisuje jasně: skautingu a sportovnímu vedení. Odchod Rosického proto nepovažuje za nic zvláštního, protože byl podle něj „za to všechno zodpovědný“.
Rosického éru by ale bylo nespravedlivé odepsat jednou podzimní krizí. Klub mu za téměř osm let ve funkci připisuje dva mistrovské tituly, double, postup do Ligy mistrů a pravidelné účinkování v Evropě. Konec přišel po dohodě s představenstvem, ne jako trest.
Druhým varovným signálem je pro Straku kapitánská páska. Ta se v posledních letech přesouvala nezvykle často: od Filipa Panáka k Haraslínovi a po jeho odchodu k Adamu Karabcovi, jehož zástupcem se stal Vydra, a vedle nich vznikla nová kapitánská skupina. Časté změny podle Straky ukazují, že „něco nefunguje“. Dnešní Spartě chybí osobnost, která tým řídí a v těžkých chvílích ho strhne. Jako vzor uvádí Ladislava Krejčího a Tomáše Řepku, tedy hráče, u kterých nebylo potřeba hledat, kdo v kabině velí.
Sivok, nový trenér a návrat hierarchie
Strakovu tvrdost podle nás nelze číst jako volání po nahodilém vyhazování. Jde mu o obnovu sparťanské hierarchie: jasný trenér, jasní lídři, jasná odpovědnost hráčů. Výrok „kdo nemá na Spartu, musí odejít“ je z tohoto pohledu spíš pravidlem nového řádu než seznamem obětí.
Klíčovou postavou má být Sivok. Straka ho označuje za „personu“, na které teď bude hodně stát, a vyzdvihuje, že zná Spartu i hráče. Nový sportovní ředitel si hned po jmenování stanovil dvě priority: představit nového hlavního trenéra „v nejbližších hodinách“ a připravit nadcházející přestupové období.
Jméno nástupce Priskeho klub do uzávěrky neoznámil. Média mezi adepty zmiňují Adriána Guľu a Zdenka Frťalu. Podle iSportu je největším favoritem Guľa, který je po konci v Rize volný. V lotyšském klubu podle rozhovoru pro Šport.sk získal titul, Superpohár a Livonia Cup a dovedl tým do ligové fáze Konferenční ligy. Straka ho hodnotí opatrně pozitivně: „V cizině byl úspěšný, umí anglicky, tady už trénoval.“
Ať na lavičku usedne kdokoli, nepřijde do klidného projektu. Prvním úkolem bude zastavit sérii bez výhry, udržet Spartu v boji o evropské příčky a neztratit kontakt s čelem tabulky před jarem. Titul je po třináctibodové ztrátě spíš vzdálenou metou, která by vyžadovala sérii výher a zaváhání Slavie.
Straka přitom ví, o čem mluví. Jako trenér měl ve Spartě jediný úkol: dostat ji do Ligy mistrů. A splnil ho. V srpnu 2004 Sparta v odvetě 3. předkola porazila Ferencváros 2:0 po prodloužení a postoupila do skupiny. Právě tuhle zkušenost dnes používá jako měřítko: na takové výsledky podle něj nestačí talent, ale hráči, kteří chápou, co znamená znak na prsou.
Sparta má před sebou pět zápasů a jedno zimní okno. Pak se ukáže, kdo v kabině jen nosil dres a kdo ho skutečně oblékal. Straka laťku nastavil, Sivok stanovil termín. Hráči teď musí odpovědět na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl