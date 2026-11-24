Noc 28. listopadu 2015 měla být vrcholem jeho života. Sedmadvacetiletý Brit tehdy jednomyslně na body porazil Vladimira Klička, sebral mu pásy WBA, IBF a WBO a ukončil jeho devítiletou vládu v těžké váze. BBC výsledek označila za jednu z velkých boxerských senzací. Pak přišel pád. Deprese, alkohol, kokain, hlasy v hlavě a nakonec nemocnice. Dnes je Furymu 38 let a v celovečerním dokumentu Netflixu popisuje, co se dělo potom. Podle jeho slov i slov jeho ženy Paris lékaři po hospitalizaci v roce 2016 mluvili o schizofrenii a bipolární poruše. Od začátku krize uplynulo jedenáct let. Za tu dobu Fury znovu vyhrál titul, několikrát ukončil kariéru a zase se vrátil. Teď ho 11. prosince v Cardiffu čeká Anthony Joshua.
Od trůnu k nemocničnímu lůžku
Časová osa je důležitá, protože ukazuje, jak rychle se vítězství změnilo v něco úplně jiného. Fury podle dokumentu po výhře nad Kličkem přestal trénovat, přibíral na váze a čím dál víc pil. Přidaly se drogy. V říjnu 2016 přiznal BBC, že bral kokain, aby přehlušil depresi. Tehdy už veřejně zmiňoval manickou depresi i to, že nechce žít.
Zlom přišel v červnu 2016. Fury skončil v nemocnici s podezřením na infarkt. Šlo ale o těžký úzkostný záchvat. V dokumentu popisuje paranoidní představy, hlasy a strach, že skončí zavřený v polstrované místnosti. Paris podle deníku The Independent vypráví, že lékaři mluvili o „mírné schizofrenii“. Diagnóza schizofrenie a bipolární poruchy tak měla být potvrzena až po hospitalizaci. Od začátku krize na konci roku 2015 tedy uplynulo jedenáct let, od samotné diagnózy zhruba deset a půl roku.
Proč se šampion zhroutil právě na vrcholu? Fury to v dokumentu podle Los Angeles Times vysvětluje prázdnotou. Celou kariéru mířil na jednoho muže. Když ho porazil, jako by přišel o smysl své existence. Už v roce 2018 řekl BBC, že měl všechno: tituly, peníze, rodinu i slávu, a přesto nedokázal říct, proč je mu tak zle.
Tohle je podle nás klíč k celému příběhu. Královský status v ringu a zranitelnost mimo něj nejsou protiklady. Jsou to dvě strany téže mince. Tlak, který vytvořil šampiona, se po splnění cíle obrátil proti němu.
Co ve skutečnosti znamená diagnóza, kterou pojmenoval
O depresi, závislostech a bipolární poruše Fury mluvil veřejně už dřív. Novinkou je, že v dokumentu otevřeně zazní slovo schizofrenie. U této diagnózy se snadno sklouzává ke stereotypům, proto se vyplatí ji vysvětlit.
Britská zdravotní služba NHS ji ve svém
přehledu o schizofrenii popisuje jako dlouhodobé onemocnění a formu psychózy. Člověk v ní nemusí vždy rozlišit vlastní myšlenky od reality. Typické projevy: halucinace, například slyšení hlasů, bludy a paranoidní přesvědčení, zmatené myšlení a řeč, ztráta zájmu a stahování se do sebe.
NHS také výslovně uvádí, že schizofrenie není „rozdvojená osobnost“ a že nemocní obvykle nejsou násilní. Bipolární porucha podle téhož zdroje znamená extrémní výkyvy nálady mezi mánií a depresí. Léky a psychoterapie pomáhají oba stavy zvládat.
Jak se Fury konkrétně léčí, dokument ani dostupné zdroje neuvádějí. On sám mluví o vzestupech a pádech a o každodenním boji. Vyléčený tedy není. Spíš se s nemocí učí dlouhodobě žít.
Návrat po 924 dnech a nekonečný kruh odchodů
Kariérní cena byla vysoká. Britská boxerská rada Furymu pozastavila licenci kvůli zdravotním a antidopingovým otázkám. Zpátky ji dostal až v lednu 2018 po předložení zdravotních podkladů. Mezi výhrou nad Kličkem a návratem do ringu uplynulo 924 dní.
Podle starší výpovědi, kterou citoval deník The Guardian, nastal obrat o Halloweenu 2017. Fury se tehdy za svůj stav zastyděl, odešel domů a modlil se. Brzy nato se začal vracet. BBC o rok později popsala, co mu pomáhalo: řád, krátkodobé i dlouhodobé cíle a návrat k tréninku. Box pro něj nebyl jen sport, ale lešení, o které se mohl opřít.
V únoru 2020 porazil Deontaye Wildera a získal titul WBC. Byl to jeden z nejpozoruhodnějších návratů v historii těžké váhy. V roce 2024 ale dvakrát podlehl Oleksandru Usykovi, v květnu těsně na body v zápase o titul nesporného šampiona a v prosinci jednomyslně. Šlo o jediné dvě porážky jeho profesionální kariéry.
Pak přišla další série odchodů a návratů. Když se Fury letos v dubnu po šestnácti měsících vrátil a porazil Arslanbeka Machmudova na body, CBS psala o návratu po pátém odchodu do důchodu. V červenci v Thajsku porazil Mariusze Wacha technickým knokautem v sedmém kole.
Spojovat pozdější odchody přímo s diagnózou by bylo nepoctivé; žádný zdroj to netvrdí. Kariéra se mu ale opakovaně láme ve chvílích, kdy řeší motivaci, zdraví a rodinu. První návrat byl návratem z osobního dna. Ty další působí spíš sportovně a obchodně.
Jiný příběh než u Bilesové nebo Phelpse
Fury není první vrcholový sportovec, který mluví o duševním zdraví. Gymnastka Simone Bilesová na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 odstoupila ze soutěží kvůli psychice a ztrátě orientace ve vzduchu. Tenistka Naomi Osakaová téhož roku opustila Roland Garros a popsala dlouhé epizody deprese a sociální úzkost. Plavec Michael Phelps přiznal depresi a myšlenky na smrt po olympijských hrách.
Furyho příběh je v něčem extrémnější. Kombinuje psychotické projevy, závislosti, téměř tříletou pauzu a návrat na vrchol. A to všechno v kontaktním sportu, kde se od mužů tradičně čeká, že bolest nebudou ukazovat. Právě proto je jeho otevřenost cenná.
Dokument, Joshua a kam se obrátit v Česku
Celovečerní dokument „Tyson Fury“ podle
Netflix Tudum míří na Netflix 27. listopadu. Natočila ho režisérka Lucy Wilcox a vedle Furyho v něm vystupují manželka Paris a otec John. Oficiální anotace mluví o vzestupu, pádu a vykoupení a otevírá i ztrátu dítěte, rodinné vztahy a závislosti. Zda bude snímek v českém katalogu a s českými titulky, zatím oficiálně potvrzeno není. Dostupnost si diváci ověří přímo v aplikaci.
Termín je zvolen přesně. O dva týdny později, v pátek 11. prosince, nastoupí Fury na stadionu Principality v Cardiffu proti Anthonymu Joshuovi. Zápas bude Netflix vysílat živě po celém světě. Fury jde do ringu s bilancí 36 výher, 2 porážek a 1 remízy, z toho 25 knokautů; Joshua má 30 výher a 4 porážky, z toho 27 knokautů. Že by diagnóza omezovala jeho přípravu, nikde doloženo není. Dá se ale čekat, že minulost bude psychologickým i mediálním rámcem celého souboje.
Pokud u sebe nebo u blízkých pozorujete podobné signály, jako jsou hlasy, paranoidní obavy, prudké výkyvy nálady, únik do alkoholu či drog nebo řeči o smrti, nečekejte. Podle
Národního zdravotnického informačního portálu pomůže:
Komu Kam volat Dospělí Linka první psychické pomoci 116 123, nonstop a zdarma Děti a mladí do 26 let Linka bezpečí 116 111 Bezprostřední ohrožení života 155 nebo 112
V Cardiffu bude Fury znovu stát pod reflektory jako „The Gypsy King“. Muž, který kdysi po největší výhře nevěděl, proč žít, si tentokrát nese do ringu i příběh, který už nemusí skrývat.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný