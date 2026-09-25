Monika opustila vlastní kadeřnický salon, aby pomáhala dětem a mládežiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Monika opustila vlastní kadeřnický salon, aby pomáhala dětem a mládeži
Prodloužený víkend slibuje řadu rozmanitých akcí, Jihlavská Drbna přináší výběr těch nejzajímavějších....
Budova Oblastní galerie Vysočiny v centru Jihlavy se dnes otevře po výrazné rekonstrukci, která trvala přes...
Také Pelhřimov dlouhodobě bojuje s nedostatkem zubařů. Situace se během nadcházejících týdnů mírně zlepší,...
Po prázdninových opravách průtahu Jihlavou zbývá dokončit poslední úsek v Žižkově ulici. Hejtmanství předem...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →