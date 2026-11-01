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Fortnite nabízí téměř celý obchod zdarma. Stačí najít extrémně vzácný poklad
Představte si, že ve Fortnite otevřete obyčejně vypadající truhlu a místo další zbraně získáte možnost vybírat si skiny, emoty a další kosmetické předměty bez placení. Přesně takové překvapení čekalo na hráče s přezdívkou snowslept, který objevil mimořádně vzácnou odměnu Pirate Shop Access. Ta mu zpřístupnila nákupy za nulovou cenu, navíc s možností zopakovat si celou akci v příštím roce.
Novinka se objevila 1. listopadu 2026 společně se sezónou Treasure Hunters, která do Fortnite přinesla spolupráci s populární sérií One Piece. Hráči prozkoumávají nový ostrov Crossbones Isle, používají schopnosti známých postav a pátrají po pokladech. Jeden z nich má ovšem mnohem větší hodnotu než běžná herní kořist.
Pirate Shop Access poskytuje dvě samostatné aktivace. První lze využít během roku 2026, druhou v roce 2027. Každá aktivace otevře čtrnáctidenní období, během něhož si hráč může zdarma vyzvedávat způsobilé předměty prodávané v Item Shopu za V-Bucks. Celkem tedy může získat až 28 dní nákupů bez utrácení herní měny.
ALL PARTY MEMBERS GET A REWARD IF JUST ONE PERSON FINDS SOMETHING IN A CHEST This means if just 1 person finds the Pirate Shop Token, every party member can get nearly every Item Shop item for free for 14 days (Noticed by @Excetraz & @Luwwani)— Shiina (@ShiinaBR) November 1, 2026
Poklad může získat celý tým. Rozhoduje ale štěstí
Podle informací známého dataminera HYPEX se odměna nachází mezi možnými nálezy v truhlách během zápasů Battle Royale. Dosud není známa přesná pravděpodobnost jejího získání a Epic Games nezveřejnil ani počet tokenů, které mohou hráči najít.
První veřejně zdokumentovaný nález zveřejnil 1. listopadu uživatel snowslept na sociální síti X. Podle jeho následného vyjádření se mu odměna podařila získat při třetím zápase po otevření přibližně 150 truhel. To ovšem nelze považovat za návod ani za údaj o skutečné pravděpodobnosti. Jiný hráč může hledat podstatně déle a nezískat vůbec nic.
Zajímavější je fungování odměny při společném hraní. Pokud token najde jeden člen skupiny, přístup k Pirate Shopu získají také ostatní hráči v jeho partě. Není tedy nutné, aby měl každý vlastní šťastný nález.
Při samotném hledání zatím neexistuje ověřené místo, které by získání odměny zaručovalo. Pro hráče má proto smysl během běžných zápasů otevírat co nejvíce truhel, případně hrát společně s přáteli. Zároveň je dobré počítat s tím, že jde o mimořádně vzácnou výhru, nikoliv o odměnu za splnění určitého počtu zápasů.
Kdy Pirate Shop aktivovat a co skutečně dostanete
Získáním tokenu ještě automaticky nezačne běžet čtrnáctidenní lhůta. Hráč musí aktivaci spustit v Item Shopu, kde se objeví příslušná nabídka. Právě načasování může rozhodnout o tom, kolik zajímavých předmětů si nakonec odnese.
Podle zveřejněných informací je možné první aktivaci využít nejpozději do 15. prosince 2026. Druhé období je určeno pro rok 2027, opět s termínem aktivace do 15. prosince. Není tedy nutné odměnu spouštět ihned po nalezení.
Zvlášť zajímavé je to v aktuální sezóně Treasure Hunters. Epic Games totiž oznámil postupné přidávání kosmetických předmětů ze světa One Piece i dalších spoluprací. Do obchodu mají například 7. listopadu dorazit Zoro a Sanji, 12. listopadu Lil Uzi Vert a 14. listopadu Kasane Teto společně s Hatsune Miku. Kdo si aktivaci správně načasuje, může během čtrnácti dní zachytit několik různých nabídek.
Ani Pirate Shop však neznamená absolutně všechno zdarma. Nevztahuje se na nabídky placené skutečnými penězi, darování předmětů ostatním hráčům ani odměny a úrovně Battle Passu. Omezení platí také pro Sidekicky, z nichž lze získat pouze jednoho, kterého hráč dosud nevlastní. Token navíc nelze převést na jiný účet.
Důležité je rovněž to, že odměna nezpřístupní automaticky veškerou kosmetiku vydanou ve Fortnite. Zdarma lze vyzvedávat způsobilé předměty, které se skutečně objeví v Item Shopu během aktivního období. Získané položky hráči zůstávají natrvalo, takže nejde jen o jejich čtrnáctidenní zapůjčení.
Zdroj:
- https://www.fortnite.com/news/fortnite-treasure-hunters-the-greatest-adventure-of-all-time
- https://www.dexerto.com/fortnite/fortnite-adds-rare-reward-that-makes-entire-item-shop-free-for-14-days-but-theres-limits-3423637/
- https://x.com/snowslept/status/2116815808143999213