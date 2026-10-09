Mokré deštníky v předsíni: Pomůže podnos i speciální stojan

Podzimní a deštivé dny přinášejí jeden malý problém. Přijdete domů s mokrým deštníkem, položíte ho v předsíni a voda začne kapat na podlahu. Během chvilky se kolem něj vytvoří loužička, která může poškodit dřevo, laminát i některé typy vinylových podlah. Přitom stačí jednoduché řešení, které nestojí téměř nic.
Pod deštník dejte obyčejný podnos
Velmi dobře poslouží nízký plastový nebo kovový podnos, který běžně používáte například na boty, případně starý plech na pečení s vyšším okrajem. Položte ho ke dveřím a mokrý deštník postavte přímo do něj. Voda, která z něj steče, zůstane zachycená uvnitř a nedostane se na podlahu.
Pokud máte více deštníků, můžete použít širší podnos nebo plastovou odkapávací podložku. Praktické je umístit ji přímo vedle botníku, aby se z ní nestala překážka při procházení předsíní. Pokud chcete investovat do praktického doplňku, můžete pořídit speciální stojan na deštník. Pozor, který vyberete. Záleží na materiálu a zejména provedení.
Tip: Místo za dveřmi předsíně můžete efektivně využít na odkládání deštníků či pro umístění stojanu na deštníky.
Ještě lepší trik? Ručník uvnitř podnosu
Samotný podnos zachytí vodu, ale ještě praktičtější je položit na jeho dno starý ručník nebo savou utěrku. Ta nasaje kapky z mokrého deštníku a zároveň zabrání tomu, aby deštník stál ve vodě. Jakmile ručník zvlhne, jednoduše ho vyměníte za suchý a použijete znovu.
U dřevěných a laminátových podlah je podobná prevence obzvlášť užitečná. Dlouhodobé působení vody totiž může způsobit bobtnání nebo změnu vzhledu povrchu. Mokré deštníky proto není vhodné odkládat přímo na podlahu ani je nechávat dlouhodobě zavřené v koutě.
Foto: Pixabay
Nechte deštník před uložením vyschnout
Jakmile déšť ustane, deštník co nejdříve otevřete a nechte ho důkladně vyschnout. Ideální je místo, kde kolem něj může volně proudit vzduch. Předsíň tak zůstane suchá a zároveň předejdete zatuchlému zápachu i zbytečné zátěži podlahy. Jednoduchý podnos se savou utěrkou je levný trik, který se hodí mít připravený právě na období, kdy venku často prší. Mokré deštníky už díky němu nemusí znamenat loužičky a mokré skvrny na podlaze.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
The post Mokré deštníky v předsíni: Pomůže podnos i speciální stojan
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