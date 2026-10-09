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Mokré deštníky v předsíni: Pomůže podnos i speciální stojan

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Podzimní a deštivé dny přinášejí jeden malý problém. Přijdete domů s mokrým deštníkem, položíte ho v předsíni a voda začne kapat na podlahu. Během chvilky se kolem něj vytvoří loužička, která může poškodit dřevo, laminát i některé typy vinylových podlah. Přitom stačí jednoduché řešení, které nestojí téměř nic.
Deštníky

Deštníky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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