Babičky čistily připálený pekáč bez chemie. Stačila 1 věc ze spíže a byl jako nový

Po nedělním pečení zůstane v pekáči černá krusta a ruka sama sahá po drátěnce. Mezi babskými radami ale koluje jemnější postup, který si vystačí s jedinou surovinou ze spíže. Většinu práce zastane čekání a o výsledku pak hodně rozhoduje, z čeho je pekáč vyrobený.
Stačí obyčejná jedlá soda
Na připálený pekáč vezměte jedlou sodu, které se říká také soda bikarbona. Tento bílý prášek je hydrogenuhličitan sodný, takže chemická látka je i on. Obejdete se s ním ale bez kupovaných agresivních čističů. Mezi zásadami patří spíš k mírnějším; čpavek, louh i prací soda působí silněji, proto je za jedlou sodu nezaměňujte.
Běžný saponát si s černou krustou většinou neporadí. Důvod najdeme v troubě: mastnota se zbytky jídla ztvrdla a srostla s kovem. Soda pomáhá dvěma způsoby: její mírně brusné částice usnadňují drhnutí a zásaditý roztok pomáhá štěpit tuky a uvolňovat špínu do vody. Jako relativně slabá zásada ale štěpí tuky méně účinně než silnější zásady, například hydroxid sodný.
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Cenou za rychlost drátěnky bývá poškrábaný povrch a přijít se dá i o ochrannou vrstvu. Vyplatí se proto dát sodě čas.
Jak na lehkou i odolnou připáleninu
Začněte vždy stejně a další krok zvolte podle toho, jak moc je pekáč připálený:
Odstraňte volné zbytky a přischlé kousky seškrábejte dřevěnou stěrkou nebo vařečkou, kovový nástroj nechte v šuplíku. Lehčí připáleninu opatrně zalijte horkou vodou s rozpuštěnou sodou, nechte 30 až 60 minut odmočit a setřete houbičkou. Na odolnou připáleninu místo toho naneste hustou pastu ze 3 dílů sody a 1 dílu vody. Musí držet na místě a působit několik hodin, nejhorší místa klidně přes noc. Po vydrhnutí pekáč důkladně opláchněte a osušte. U hlubokých nánosů může být potřeba celý postup zopakovat. Z čeho je váš pekáč? Přečtěte si také: Zelinář varuje: jablka na zimu nikdy neskladujte vedle této 1 věci. Do týdne vám začnou hnít
Soda se nehodí všude stejně, proto se nejdřív podívejte do návodu od výrobce pekáče. Materiál určuje, co pekáči pomůže a co mu uškodí. Množství sody pro smalt vychází z doporučení Porcelain Enamel Institute.
Materiál Jak na něj Čemu se vyhnout Smalt necelý litr vody a 2 čajové lžičky sody, po odmočení plastová drátěnka nebo dřevěná stěrka brusné prášky, ocelová vlna Nepřilnavý povrch (teflon, keramika) soda s vodou, potom měkká houbička, hadřík nebo nylonový kartáč kovové nástroje, drsná strana houbičky Hliník soda až po zkoušce na malém místě, potom důkladný oplach ocet a jiné kyseliny Nesmaltovaná litina soda s troškou vody jako písčitá pasta, potom důkladně osušit a potřít olejem kvůli ochranné vrstvě saponát, kyseliny
Zvláštní opatrnost si žádá hliník. Je to měkký kov a soda mu může ubrat lesk nebo ho při nedostatečném oplachu ztmavit.
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O čisticí síle pěna na pekáči mnoho neprozradí. Podle rozboru chemika Nathana Kilaha z University of Tasmania z března 2024 při reakci sody s octem vzniká voda, octan sodný a oxid uhličitý, který tvoří bublinky. Vzniklý octan sodný mnoho nevyčistí. Běžné domácí směsi ale obsahují mnohem víc sody, než ocet stačí spotřebovat, takže práci pak odvádí zbylá soda spolu s drhnutím.
Podle chemika Nathana Kilaha odvádí u směsi s octem práci zbylá soda spolu s drhnutím, samotná pěna o čisticí síle mnoho neprozradí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jednotný názor na to ale neexistuje. Výrobce sody Arm & Hammer a značka HG ocet na těžší nánosy doporučují, kdežto úklidová odbornice a chemik radí použít raději jen sodu, nebo jen ocet. K hliníku se octové triky nehodí, protože ocet ho může ztmavit a výrobce pekáčů uvádí i důlky a korozi.
Kdo chce ocet přesto zkusit, neohřívá ho: podle značky HG ho zředí vlažnou vodou a rozprašovačem zvlhčí sodu rozsypanou po pekáči, po hodině přijde na řadu drhnutí. Horký ocet k pekáči nepatří, soda se v něm prudce zpění a návody s ním počítají u hrnců na plotně.
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Lehčí připálenina může zmizet úplně. Starý povrch ale obnovíte jen omezeně a některé skvrny nepovolí. Když zůstávají i po opakovaném čištění, přichází v úvahu nový pekáč.
Hliníkový plech, který ztmavl po mytí v myčce, kvůli tomu vyhazovat nemusíte: pečení to podle výrobce Nordic Ware u jeho pekáčů neovlivní. Část profesionálních kuchařů si tmavý povlak dokonce nechává, protože se na něm lépe opéká.
Příště si práci usnadníte pečicím papírem nebo silikonovou podložkou. Po pečení nechte pekáč vychladnout a umyjte ho co nejdřív. Smaltovaný kus chlaďte pozvolna a nedávejte ho hned pod studenou vodu, aby se nezdeformoval.
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