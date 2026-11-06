Kdo topí tímhle dřevem, zadehtuje si komín. Pak hrozí drahé vložkování i za 45 000 Kč

Na omítce kolem komína se objeví hnědá skvrna a v pokoji je cítit štiplavý zápach. Kominík pak vysloví diagnózu, kterou nikdo slyšet nechce: komín je zadehtovaný. Na vině bývá dřevo, které šlo do kamen čerstvé, vlhké nebo nedostatečně vyschlé. Majitel přitom často přísahá, že polena vypadala úplně suchá.
Hnědá skvrna na komíně je vážné varování
Hnědé zapáchající skvrny na plášti komína znamenají, že dehet prosákl zdivem až ven. Zanášení komína se ale dá poznat i dřív. Kotel spotřebuje víc paliva, oheň hoří hůř než obvykle a v místnosti je cítit kouř nebo spaliny. Kamna či kotel navíc táhnou čím dál hůř.
Dehet je hořlavý a na jeho lepkavou vrstvu se chytají další saze. Se zaneseným komínem proto roste riziko požáru. Hasiči dlouhodobě upozorňují, že požáry od komínů nejčastěji začínají vznícením sazí, které nikdo nevymetl.
Přečtěte si také: Češi za tohle topení v novostavbách platí i 200 000 Kč. Přitom Korejcům kdysi stačil 1 oheň z kuchyně Jak se z vody v polenu stane dehet
Voda z vlhkého dřeva se musí v topeništi nejdřív odpařit. Spotřebuje se na to velká část energie, takže polena méně hřejí a vzniká víc kouře, sazí a emisí.
Pára přitom ochlazuje spaliny. Když se spaliny dostanou ke studeným stěnám komína a ochladí se pod rosný bod, pára i nespálené látky na nich zkondenzují a vznikne dehet. Podobně se v zimě rosí studené okno, jen místo kapek vody vzniká lepkavá hmota.
Vlhké dřevo riziko výrazně zvyšuje, roli ale hraje i spotřebič, komín a způsob topení. Dehtu přibude, když kamna přiškrcujete, když je kotel podchlazený nebo má větší výkon, než dům potřebuje, a když je komín široký a bez vložky. Ve všech těchto případech jsou spaliny chladnější.
Přečtěte si také: Češi u kamen přehlížejí tento signál a riskují dehet v komíně. Stačí 1 pohled do topeniště Kolik stojí záchrana komína
„Odstranit dehet z komína a kotle je finančně náročné […],“ uvedl pro Společenstvo kominíků ČR Pavel Dědič, člen jeho rady. Někdy stačí komín důkladně vyčistit. V nejhorším případě ho ale dehet poškodí tak, že je ho nutné zbourat a postavit nový.
Tvrdý dehet se odstraňuje frézováním průduchu, obvykle ještě před vložkováním. Frézování se účtuje zvlášť a běžný metr stojí podle ceníků firem z roku 2026 zhruba 550 až 1 500 Kč, záleží na firmě a materiálu komína. U desetimetrového komína tak podle našeho modelového výpočtu přibude zhruba 5 500 až 15 000 Kč. Samotné vložkování stojí podle cen z let 2025 a 2026 obvykle od 18 000 do 45 000 Kč za celou zakázku bez frézování a podle délky a stavu komína může vyjít i dráž. Ceníky jednotlivých kominických firem i konkrétní případy zadehtovaných komínů uvádějí zdroje pod článkem.
Cena za metr často pokrývá jen samotnou vložku. Než nabídku podepíšete, zeptejte se, jestli zahrnuje i zednické práce, lešení a díly kolem vložky od dvířek, napojovacího kusu a odvodu kondenzátu po krycí desku.
Přečtěte si také: Tohle by měla mít doma každá česká rodina. EU radí vydržet 72 hodin bez proudu i vody Pod dvacet procent, jinak do kamen nepatří
Od oka se vlhkost odhaduje těžko. Jistotu dá hrotový neboli odporový vlhkoměr, který stojí několik set korun. Hroty zapíchněte do dřeva mimo kůru. Do kamen patří polena s vlhkostí pod 20 %, přesušené dřevo pod zhruba 15 % ale shoří velmi rychle.
Na sušení si dřevo většinou vezme jeden až dva roky. Měkké, třeba smrk, je hotové dřív než tvrdé, jako buk nebo dub. Rozštípaná polena proschnou rychleji než celé kusy.
Hranici postavte venku nebo v dřevníku s prouděním vzduchu, a to na trámky, které ji drží nad vlhkou zemí. Stříška nad ní stačí, boky nechte otevřené, aby dřevo ofukoval vzduch.
Přečtěte si také: Z Dánska přichází topení, které by mohlo hřát i česká města. Z 1 kWh proudu dá 40 kWh tepla Dřevo proschne nejlépe pod stříškou s otevřenými boky, kudy ho ofukuje vzduch. Ilustrační foto. Zdroj: Helena Jankovičová Kováčová / Pexels. Čištění a co dělat, když komín hoří
Jak často komín u kotle, kamen nebo krbu na pevná paliva do 50 kW včetně čistit a kontrolovat, záleží na provozu. Čištění zvládnete i sami, kontrolu musí udělat kominík.
Provoz Čištění Kontrola kominíkem celoroční 3× ročně 1× ročně sezónní (nejvýš 6 měsíců v roce) 2× ročně 1× ročně rekreační chata či chalupa 1× ročně 1× za dva roky
Když komín začne hořet, hned přestaňte topit a volejte hasiče na 150 nebo 112. Pokud to jde, vyberte topeniště a omezte přívod vzduchu do kamen či kotle. Od komína odneste všechno, co může chytit. Vodou nikdy nehaste, komín by mohl popraskat nebo se úplně rozpadnout. Hasit sami ze střechy také nezkoušejte.
Přečtěte si také: Miliony Čechů čeká dražší vodné. Poplatek za kubík podzemní vody má vyskočit ze 2 na 7 Kč
Po každém požáru komína i po vložkování je podle § 3 vyhlášky 34/2016 Sb. povinná revize spalinové cesty, kterou provádí revizní technik. Počítejte s ní proto i v rozpočtu na opravu komína.
Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/kominici-varuji-pred-levnym-drevem-a-briketami, https://www.ceskestavby.cz/clanky/topime-zasadne-dostatecne-vyschlym-palivem-jak-susit-palivove-drevo-31447.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/kdy-zavolat-kominika-vcera-bylo-pozde-25643.html, https://www.nejremeslnici.cz/reference/870844-vlozkovani-kominu, https://www.kominy-pechlat.cz/jak-probiha-vlozkovani-kominu-a-kolik-stoji-kompletni-pruvodce-s-cenikem/, https://www.kominsos.cz/rekonstrukce-kominu/orientacni-ceny-rekonstrukce/, https://www.revizit.cz/blog/vlozkovani-kominu, https://www.hrejicikrby.cz/blog/cena-vlozkovani-kominu-v-roce-2026-kompletni-pruvodce-od-zkuseneho-kamnare/, https://www.estav.cz/cz/10529.dehet-z-komina-pronikl-az-na-omitku-proc-se-to-stalo-a-co-s-tim, https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/15637-bilance-topne-sezony-vice-nez-800-pozaru-od-kominu, https://oenergetice.cz/teplarenstvi/spatna-udrzba-nebo-konstrukce-kominu-rocne-zpusobi-na-tisic-pozaru, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34, https://hzscr.gov.cz/soubor/ochrana-obyvatelstva-ke-stazeni-letaky-kominy-a-kourovody.aspx, https://hzscr.gov.cz/clanek/komin-bez-sazi-dum-bez-rizika-topna-sezona-zacala.aspx, https://www.marianne.cz/venkov-styl/remesla/kominici-radi-jake-drevo-nici-komin-nejvic-a-co-je-pro-spravne-spalovani-klicove-e1416
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!