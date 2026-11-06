Podívejte se na dno svého skleněného pekáče. Pokud na něm najdete tenhle nápis, máte doma poklad za 129 000 Kč

Pekáč většinou vytáhneme ze skříňky, naplníme a dáme do trouby, aniž bychom se mu podívali na dno. Přitom tam může být vystouplý nápis, kvůli kterému zpozorní milovníci starého skla. Stačí chvíle a budete vědět, jestli držíte v ruce obyčejného pomocníka, nebo kus, o který by se sběratelé přetahovali.
Co prozradí dno a co už ne
Na dně hledejte nápis PYREX velkými písmeny, který má většina starých opálových kusů. Je to ale jen první signál: stejnou značku mají i obyčejné kusy a částku z nadpisu vynesl jeden konkrétní vzácný vzor. Postupujte takto:
Prohlédněte sklo a dekor. Najděte na dně značku. Přejeďte po ní prstem: písmena jsou mírně vyvýšená, protože vznikla už při lisování mísy. Číslem modelu si ověřte tvar a velikost. Vzor z něj nepoznáte. Přečtěte si také: Češi si doma ničí řízek ještě před smažením. Na kůrku jako z hospody stačí 10 minut v troubě
Dekor se dá dohledat například v online knihovně vzorů Corning Museum of Glass.
Velká písmena stáří ani druh skla nedokládají. Přechod na malá byl změna podoby značky a složení skla se z něj podle muzea spolehlivě poznat nedá. Evropské kusy mají PYREX velkými písmeny v oválu, bez ® a s názvem země. Jde o licenční výrobu z borosilikátu a vzácné americké vzory s ní nespojujte.
Čiré, nebo mléčné sklo?
Vzácné kusy vypadají jinak, než si pod slovem pekáč většina lidí představí. Jsou to zapékací mísy z neprůhledného opálového skla s víkem.
Přečtěte si také: Zelinář varuje: jablka na zimu nikdy neskladujte vedle této 1 věci. Do týdne vám začnou hnít
Sběratelský zájem se soustředí na období zhruba mezi 40. a 80. lety, kdy Corning vedle čirého nádobí prodával i mléčně bílé a probarvené. O ceně pak rozhoduje vzor. Hladký čirý pekáč raritou obvykle není a podobně vypadá i většina dnešního Pyrexu.
Nejhledanější vzor má čtyřlístky a srdíčka
Lucky in Love pochází z roku 1959. Je to kulatá mísa s víkem z mléčného opálového skla, model 473, o objemu asi 0,95 litru. Zdobí ji zelená tráva, čtyřlístky a růžová srdíčka a zelený tisk zasahuje do srdíček.
Pravděpodobně šlo o testovací kus nebo omezenou edici. Pozor na reedici z roku 2018, která je na čirém skle a podobné hodnoty nedosáhla.
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat smetanu na vaření. Nahrazují ji touto vychytávkou, která je levnější, lehčí a omáčka nikdy nezkysne
Dostupnější raritou je Pink Stems z roku 1962, oválná mísa o objemu asi 1,4 litru se dvěma uchy a čirým víkem. Je růžová s bílými stonky, uvnitř bílá a na dně má číslo modelu 043. Pokud takový kus máte, třeba z dědictví nebo z dovozu, porovnejte ho s fotkou.
Od bazaru po aukci
Nejvyšší známý prodej s doloženou cenou pochází z aukce na webu Goodwill ve státě New York z roku 2017, kde vzor Lucky in Love vynesl 5 994 dolarů, kurzem ČNB ze 4. listopadu 2026 asi 129 000 Kč. Vyšší částky jsou nedoložené: kus nabízený v roce 2022 se prodal soukromě za nezveřejněnou cenu a o dalším prodeji se jen spekuluje. Běžné kusy z druhé ruky jsou ale v úplně jiné cenové kategorii, jak ukazuje tabulka. Koruny v tabulce jsou přepočet stejným kurzem.
Kus Cena Kde a kdy Pink Stems asi 550 až 900 dolarů (11 900 až 19 400 Kč) prodeje na eBay, 2026 zachovalá sada oblíbeného vzoru asi 50 až 100 dolarů (1 100 až 2 200 Kč), úplné sady mís i několik set dolarů údaje z roku 2024 skleněná zapékací forma Pyrex 200 Kč požadovaná cena v českém bazaru, říjen 2026 Přečtěte si také: Za socialismu stála 180 Kčs a měla ji každá maminka na lince. Dnes je z ní sběratelský kousek
V českých bazarech narazíte i na nápis JENAer GLAS, tedy varné sklo z Jeny, jehož výroba tam skončila v roce 2005. Prvorepubliková čajová souprava s tímto značením měla v inzerátu ze září 2026 požadovanou cenu 3 800 Kč, ta se ale pekáčů netýká.
Péct, nebo vystavit?
Sběratel si nejdřív všimne, jestli k míse patří původní víko a sada je úplná. Pak přijde na řadu stav skla a barvy: cenu sráží každé poškození okraje či povrchu i vybledlý motiv. Myčka navíc nevratně zanechá matná místa bez barvy, takže vzácný kus myjte jen ručně.
Při pečení troubu úplně předehřejte a horkou nádobu odkládejte na suchou látku, chňapku nebo dřevěnou či korkovou podložku, nikdy na mokrou nebo studenou plochu. Na plotnu ani pod gril nepatří a prasklý, oklepaný nebo hluboce poškrábaný kus nepoužívejte. Stáří přitom nezaručuje borosilikát, opálové sklo je podle Corning Museum of Glass sodnovápenaté. Prudkou změnu teploty snáší podle americké komise CPSC lépe borosilikát, náraz zase tvrzené sodnovápenaté sklo.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat jar. Nahrazují ho věcí ze spíže, která stojí pár korun a mastnotu rozpustí hned Horkou skleněnou nádobu po pečení odkládejte na suchou látku nebo dřevěnou podložku. Ilustrační foto. Zdroj: Maksim Goncharenok / Pexels.
U staršího malovaného nádobí může dekor obsahovat olovo, případně kadmium. Riziko se týká hlavně odřené nebo šupinaté barvy a dětí, proto sběratelský kus raději vystavte a k jídlu ho nepoužívejte. Které výrobky se s olovem v dekoru spojují, uvádějí zdroje pod článkem. Máte-li obavy z kontaktu s olovem, hlavně u dětí, poraďte se s lékařem.
Zdroje: https://libanswers.cmog.org/faq/398431, https://glasscollection.cmog.org/objects/21207/lucky-in-love, https://www.pyrexcollector.com/dating.php, https://www.pyrexcollector.com/old-vs-new-pyrex.php, https://www.hunker.com/2239104/how-to-identify-vintage-pyrex-authentic-valuable-thrift/, https://www.hunker.com/13773567/22k-pyrex-collectible-ebay-drama/, https://www.thetakeout.com/2205467/you-need-to-check-pyrex-dish-expensive/, https://www.aol.com/lifestyle/grandmas-old-pyrex-could-worth-162100402.html, https://www.thedailymeal.com/2286041/rare-mid-century-pyrex-dishes-pink-stems/, https://www.tastingtable.com/2298375/pink-stems-pyrex-rare-dish/, https://www.tastingtable.com/2256852/thrift-vintage-pyrex-lead-concerns/, https://www.mentalfloss.com/food/vintage-pyrex-online, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=pyrex+pek%C3%A1%C4%8D&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&order=&kitx=ano, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=jenaer+glas&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&order=&kitx=ano, https://en.wikipedia.org/wiki/Jena_glass, https://www.thelocal.de/20110913/37545, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://blogs.extension.iastate.edu/answerline/category/home-environment/page/2/, https://mzd.gov.cz/nebezpecne_vyrobky/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-odlivky-s-potiskem-tresne/, https://www.aol.com/articles/still-vintage-pyrex-experts-150041916.html, https://pyrexhome.com/pages/frequently-asked-questions, https://www.chowhound.com/2187509/rare-pyrex-worth-thousands-grandmas-pantry/