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Podívejte se na dno svého skleněného pekáče. Pokud na něm najdete tenhle nápis, máte doma poklad za 129 000 Kč

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Pekáč většinou vytáhneme ze skříňky, naplníme a dáme do trouby, aniž bychom se mu podívali na dno. Přitom tam může být vystouplý nápis, kvůli kterému zpozorní milovníci starého skla. Stačí...
Podívejte se na dno svého skleněného pekáče. Pokud na něm najdete tenhle nápis, máte doma poklad za 129 000 Kč

Podívejte se na dno svého skleněného pekáče. Pokud na něm najdete tenhle nápis, máte doma poklad za 129 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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