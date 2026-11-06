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Zlatavé čtverečky s medem a křehkým těstem. Jednoduchá domácí dobrota, která nepotřebuje mnoho surovin

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Dvě listová těsta, med, skořice a vejce – a za dvacet minut máte na stole křupavé sladké čtverečky, které zmizí dřív, než vychladnou. Tenhle recept jsem poprvé vyzkoušela s zcukernatělým medem, který mi zbýval ve spíži, a od té doby ho opakuji pořád dokola.
Obrázek na recept na medové čtverečky

Obrázek na recept na medové čtverečky

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na medové čtverečky
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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