Zlatavé čtverečky s medem a křehkým těstem. Jednoduchá domácí dobrota, která nepotřebuje mnoho surovin

Dva pláty listového těsta, trochu medu ze sklenice, skořice a vejce. Víc v tom opravdu není. Na tyhle medové čtverečky jsem poprvé narazila spíš omylem než plánovaně, ve spíži zůstal pastový med, už dost zcukernatělý, a v mrazáku poslední balení listového těsta. Chtěla jsem jen rychle něco upéct ke kávě. Nakonec z trouby vyjely zlaté nafouklé kousky s křupavou sladkou vrstvou navrchu a vůní medu, která se držela v kuchyni ještě dlouho potom.
Od té doby se k nim vracím pokaždé, když je potřeba
rychlá bez velkého přemýšlení. Někdo se zastaví neohlášeně? sladkost Za chvíli je hotovo. Děti přijdou domů a hledají něco dobrého? Taky to funguje. Kupované listové těsto tady udělá skoro všechnu práci samo, člověk ho jen rozvine, potře, posype, nakrájí a dá péct. Výsledek přitom nevypadá nijak odbytě. Navíc zcukernatělý med má v tomhle receptu jednu výhodu: neutíká z těsta ven a dá se rozprostřít mnohem poslušněji než úplně tekutý.
Můj tip zní: Nechte těsto po vytažení z lednice pár minut povolit na lince, než na něj začnete roztírat med. Stačí zhruba pět minut. Studený plát bývá tuhý a zvlášť pastový nebo zcukernatělý med se po něm zbytečně špatně táhne. Když je med hodně pevný, pomůže krátké ohřátí v mikrovlnce, opravdu jen asi na deset vteřin. Změkne, půjde roztírat skoro jako máslo a těsto se tím nezničí. Recept na křupavé medové čtverečky z listového těsta se skořicí
Celková délka přípravy: přibližně 30 minut Ingredience k přípravě Základ, těsto a náplň 2 pláty listového těsta (rozválené, cca 275 g každý) 3-4 polévkové lžíce medu (pastový nebo zcukernatělý funguje výborně) 1 lžička mleté skořice do náplně Potření a posypání 1 vejce (na potření) 2 polévkové lžíce cukru krystal ½ lžičky mleté skořice (do cukru na posypání) Volitelně po upečení moučkový cukr na posypání Postup přípravy křehkých medových čtverečků z listového těsta
1. Troubu nastavte na
200 stupňů. Pokud víte, že vaše peče ostřeji, klidně zvolte 180 stupňů; listové těsto umí zhnědnout rychleji, než člověk čeká. Plech si vyložte pečícím papírem.
2. Rozviňte první plát
listového těsta a položte ho na pracovní desku. Nechte ho krátce povolit při pokojové teplotě, bude se s ním zacházet líp a nebude se tolik lámat v okrajích.
3. Na těsto rozetřete
med, pokud možno po celé ploše. U pastového nebo zcukernatělého medu vezměte lžíci, případně cukrářskou stěrku; po chvíli to jde překvapivě snadno. Navrch přijde mletá skořice. Já dávám celou lžičku, protože med a skořice k sobě prostě sedí, ale jemnější verzi uděláte i s polovičním množstvím.
4. Přiklopte
druhým plátem listového těsta a dlaněmi ho jen lehce přitlačte. Cílem je, aby se pláty spojily, ne aby se těsto zbytečně spláclo. Právě vzdušnost mu při pečení pomůže pěkně vyskočit.
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5. Nožem nebo pizzovým kolečkem nakrájejte těsto na
čtverečky, případně na jiné menší tvary. Velikost volte spíš jako jednohubky. Menší kousky se samozřejmě upečou dřív, takže pokud krájíte drobně, troubu potom víc hlídejte. Přesuňte je na připravený plech.
6. V misce rozšlehejte
vejce a potřete jím každý kousek. Povrch pak dostane pěknou zlatou barvu a lehký lesk. Bez vejce budou čtverečky spíš bledé, chuťově dobré, ale na pohled méně lákavé.
7. Smíchejte
cukr krystal s mletou skořicí a posypte směsí povrch čtverečků. V troubě se cukr částečně zkaramelizuje a udělá tenkou křupavou krustu, kvůli které mizí z talíře dost rychle. Foto: Cooky.cz, Příprava medových čtverečků
8. Plech dejte do vyhřáté trouby a pečte
10 až 15 minut. Hotové jsou ve chvíli, kdy se nafouknou a zezlátnou. Vyplatí se k nim ke konci nakouknout častěji, protože rozdíl mezi hezky zlatým těstem a připálenými okraji může být pár minut.
9. Po upečení nechte čtverečky na plechu asi
5 minut stát. Uvnitř budou hodně horké a cukr na povrchu potřebuje chvilku, aby zatuhl do křupava. Kdo chce, může je ještě zlehka poprášit moučkovým cukrem. Foto: Cooky.cz, Medové čtverečky Tipy redakce: Pastový med místo tekutého: Zcukernatělý nebo pastový med se sem hodí možná víc, než by člověk čekal. Nevytéká přes okraje a při pečení se rozehřeje postupně. Tekutý med má tendenci sjíždět ke stranám, kde se pak na pečícím papíru snadno připaluje. Jak zabránit roztékání: Pokud máte jen tekutý med, pomůže malá pauza v lednici. Natřený první plát dejte na chvíli vychladit, aby med trochu zpevnil, a až potom ho přikryjte druhým těstem. Při krájení pak nebude všude kolem sladká lepivá vrstva. Velikost čtverečků a čas pečení: Menší čtverečky, zhruba 4×4 cm, bývají hotové asi za 10 minut. Větší kousky potřebují spíš celých 15 minut. Na jeden plech raději nedávejte malé i velké tvary najednou, protože jedny se začnou připalovat a druhé budou uvnitř ještě málo propečené. Sladká variace s tvarohem: Pokud chcete čtverečky o něco vláčnější, můžete mezi pláty přidat tenkou vrstvu plnotučného tvarohu nebo smetanového sýra. Med pak rozetřete až na něj. Výsledkem je krémovější pečivo, trochu na způsob jednoduššího dánského pečiva.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková