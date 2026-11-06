Sparta vedla, pak přišla červená. Bournemouth ji zlomil třemi hráči z lavičky

Ve 35. minutě to na Letné vypadalo na večer, který si fanoušci Sparty budou chtít dlouho připomínat. Ebrima Singhateh poslal domácí proti Bournemouthu do vedení, přestože anglický soupeř měl od začátku více ze hry. Sparta navíc už předtím přežila velkou příležitost hostů: Lewis Cook neproměnil ve 30. minutě penaltu. Jenže radost z vedení měla velmi krátké trvání.
O dvě minuty později dostal Tobias Guddal druhou žlutou kartu. V tu chvíli se změnilo nejen rozložení sil na hřišti, ale také celý plán, podle kterého Sparta potřebovala dohrát zápas Evropské ligy. Do poločasu vedení udržela. Po přestávce už ovšem převaha Bournemouthu narůstala a konečný výsledek 1:3 potvrdil, že hosté dokázali početní výhodu využít.
Sparta měla zápas v rukou jen krátce
Na utkání je zajímavé, jak rychle se mohou změnit podmínky, které trenéři připravovali celý týden. Sparta vstoupila do zápasu proti mužstvu s mimořádně dobrou aktuální sérií a přesto jako první skórovala. Jenže místo toho, aby mohla následně pracovat s náskokem a hledat příležitosti k protiútokům, musela v deseti především přežít dlouhý úsek bez míče.
Červená karta sama o sobě ještě neurčuje výsledek. Existují zápasy, v nichž oslabený tým dokáže ubránit i větší náskok. Jenže taková obrana stojí mimořádné množství energie a soupeř má prostor měnit způsob útoku. Právě tuto výhodu Bournemouth využil velmi konkrétně.
Rozhodli hráči, kteří začínali na lavičce
Tyler Adams přišel na hřiště o přestávce a v 57. minutě vyrovnal. Další dvě změny přinesly podobně zásadní efekt. Evanilson, který nastoupil v 60. minutě, poslal hosty v 81. minutě do vedení. Rayan přidal v 90. minutě třetí branku.
Tři góly, tři střídající hráči. To je nejvýmluvnější detail celého zápasu. Bournemouth dokázal doplnit energii, změnit obsazení útočných prostorů a postupně proměnit územní převahu v góly. Sparta naopak musela při každé změně soupeře znovu hledat způsob, jak v oslabení reagovat.
Není fér tvrdit, že Sparta prohrála výhradně kvůli jednomu hráči. Guddalovo vyloučení bylo obrovským zlomem, ale vlastní kvalitu musel Bournemouth přesto prokázat. A ukázal ji především šířkou kádru.
Co si Sparta může odnést
Pro český klub je nepříjemná zejména okolnost, že dokázal dostat favorita do situace, kdy musel dotahovat. Úvodní náskok však velmi rychle ztratil strategickou hodnotu. Právě práce s disciplínou, organizací v oslabení a reakcí na čerstvé hráče soupeře jsou témata, která budou při dalších evropských zápasech důležitější než samotné konstatování, že anglický celek byl silnější.
Sparta měla ve svých rukou možnost hrát zápas podle vlastního scénáře jen dvě minuty. Bournemouth potom využil přesně to, co modernímu silnému týmu nabízí kvalitní lavička: možnost postupně přidávat na hřiště hráče, kteří dokážou unavenou obranu definitivně přetlačit.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Sky Sports – Sparta Prague 1:3 Bournemouth, match report [2], Sportschau – minutový průběh utkání [3].