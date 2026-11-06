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Sparta vedla, pak přišla červená. Bournemouth ji zlomil třemi hráči z lavičky

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Dennívýzva
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Sparta Praha proti Bournemouthu vedla 1:0 a měla za sebou dokonce přežitou penaltu soupeře. Pak ale Tobias Guddal během dvou minut po vedoucí brance dostal druhou žlutou kartu a český tým čekala víc než hodinová obrana v deseti. Anglický klub nakonec vyhrál 3:1. Všechny tři góly přitom vstřelili hráči, kteří zápas nezačali v základní sestavě.
Sparta vedla, pak přišla červená. Bournemouth ji zlomil třemi hráči z lavičky

Sparta vedla, pak přišla červená. Bournemouth ji zlomil třemi hráči z lavičky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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