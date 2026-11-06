Diplom do ruky, tři roky podle plánu. Umístěnky měly práci vybranou

Diplom v ruce, ale místo vlastního výběru zaměstnavatele úředně určený podnik. Nařízení z roku 1952 ukládalo dotčeným absolventům tři roky práce na přiděleném místě. Podnik navíc nesměl vzít toho, koho stát poslal jinam.
Představte si, že po poslední zkoušce dostanete vedle dokladu o vzdělání také odpověď na otázku, kam půjdete pracovat. Vybrali ji za vás. Právě v tom spočívala odvrácená strana umístěnek: s pracovním místem přicházelo i omezení, jak si zařídit vlastní život.
První zaměstnavatel podle hospodářského plánu
Vládní nařízení č. 20/1952 Sb. začalo platit 31. května 1952 a vztahovalo se na vymezené absolventy počínaje školním rokem 1951/1952. Mířilo na vysoké a výběrové odborné školy, s výjimkami pro některé obory. O pracovišti rozhodovala příslušná ministerstva nebo jimi pověřené orgány. Přednost dostávaly potřeby státního hospodářského plánu, zejména průmyslu.
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Tři roky se měly odpracovat v určeném podniku, úřadu, soudu či jiné instituci. Omezení přitom zavazovalo i druhou stranu: zaměstnavatel nesměl přijmout absolventa určeného jinam. Nestačilo tedy najít ochotného ředitele a dohodnout se s ním. Volnou cestu k jinému místu předpis uzavíral z obou stran.
Podnik podle nařízení z roku 1952 nesměl přijmout absolventa určeného jinému zaměstnavateli. „ČKD Dukla (01)“ je novodobý ilustrační snímek z roku 2008. cs:ŠJů / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno S prací se řešilo i stěhování
Podnik měl přidělit práci odpovídající vzdělání, pečovat o vhodné ubytování a hradit cestovní a stěhovací výdaje podle příslušných pravidel. Povinnost starat se o ubytování však sama o sobě neslibovala vlastní byt. S výjimečným přemístěním na jiné pracoviště nařízení počítalo, podrobnosti ale nechávalo na prováděcích předpisech.
Určené zaměstnání tak mohlo zasáhnout i do rozhodování, kde člověk bude bydlet a s kým se bude denně vídat. Jistota nástupu do práce měla docela konkrétní cenu. Do stejného obrazu úředně řízené každodennosti patří i pozdější
zásahy do užívání příliš velkých bytů, byť šlo o jiný předpis a jinou situaci. Neplatilo jedno pravidlo pro všechny školy
Rozsah umísťování se postupně měnil. Původní výjimky zahrnovaly například pedagogické a některé humanitní fakulty.
Nařízení z roku 1953 zahrnulo další univerzitní a pedagogické absolventy, ale ponechalo mimo tuto úpravu například zdravotnické, umělecké, bohoslovecké a vojenské školy. Výjimka z konkrétního nařízení přitom neznamenala automaticky svobodný výběr práce podle vlastního přání.
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Za úředními formulacemi jsou dohledatelné životní dráhy. Zdeněk Nečas, maturant hustopečského gymnázia z roku 1952, ve
vzpomínce zveřejněné městem Hustopeče popsal, že po pozdějším dokončení pedagogické fakulty dostal umístěnku na jedenáctiletku do Zlína. Ve městě pak zůstal. První pracovní adresa se v jeho případě stala i dlouhodobým domovem. Zdeněk Nečas po pedagogické fakultě nastoupil na umístěnku do Zlína, kde zůstal. Snímek „Praha, Karolinum, promoce (1)“ z roku 2013 je ilustrační. Jan Polák / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Rok 1959 přinesl jiná pravidla
Dne 30. dubna 1959 původní nařízení nahradila
nová úprava péče o absolventy. Pracovala s doporučením školy podniku a ukládala přihlížet také ke studijním výsledkům, zájmům, zdraví a rodinným poměrům absolventa. Podniky ovšem směly v určeném období přijímat jen absolventy doporučené školou. Změna předpisu tedy ještě neznamenala otevřený pracovní trh.
Tříletý příkaz z roku 1952 proto nelze bez dalšího přenést na každou vzpomínku z dalších desetiletí. Podobně se v čase měnil i
postih soustavných pracovních absencí. U rodinné historky o umístěnce pomůže zjistit rok dokončení školy a obor. Teprve potom je možné dohledat, podle jakých pravidel se o prvním zaměstnání rozhodovalo.