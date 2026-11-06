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Diplom do ruky, tři roky podle plánu. Umístěnky měly práci vybranou

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Umístěnky podle nařízení z roku 1952 zavazovaly dotčené absolventy na tři roky k určenému zaměstnavateli. Jak omezovaly práci i rozhodování o bydlení a co se později změnilo.
Akademičtí představitelé v talárech a účastníci promoce ve velké aule Karolina

Akademičtí představitelé v talárech a účastníci promoce ve velké aule Karolina

Zdroj: VitVit / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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