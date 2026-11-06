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V částech Prahy vypadl proud. Lidé uvízli ve výtazích, jednání přerušila i Sněmovna

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Dennívýzva
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Lidé v Praze 1, 5 a 6 se potýkají s výpadkem elektrické energie. Některé musí hasiči vyprostit z výtahů, jednat přestala i Poslanecká sněmovna.
V částech Prahy vypadl proud. Lidé uvízli ve výtazích, jednání přerušila i Sněmovna

V částech Prahy vypadl proud. Lidé uvízli ve výtazích, jednání přerušila i Sněmovna

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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