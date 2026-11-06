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Před dvěma stoletími si zedník patentoval zvláštní cement. Jeho název dnes najdeme na stavbách celého světa

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Domy, mosty, tunely i chodníky se opírají o materiál, jehož název pochází z britského kamenického světa. Dne 21. října 1824 získal Joseph Aspdin patent na portlandský cement. Jeho výrobek ještě nebyl totožný s dnešním pojivem, přesto zahájil důležitou etapu vývoje látky, bez níž si moderní město jen těžko představíme.
Před dvěma stoletími si zedník patentoval zvláštní cement. Jeho název dnes najdeme na stavbách celého světa

Před dvěma stoletími si zedník patentoval zvláštní cement. Jeho název dnes najdeme na stavbách celého světa

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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