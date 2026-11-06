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Do mladé Země narazilo těleso mnohem větší než asteroid dinosaurů. Některým mikrobům mohlo prospět

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Před 3,26 miliardy let zasáhlo Zemi kosmické těleso o průměru desítek kilometrů. Vzedmulo oceán, rozmetalo horniny a na čas zásadně změnilo podmínky na povrchu planety. Nová analýza pradávných vrstev z Jižní Afriky ovšem naznačuje překvapivý výsledek: pro některé mikroorganismy mohla katastrofa znamenat přísun živin.
Do mladé Země narazilo těleso mnohem větší než asteroid dinosaurů. Některým mikrobům mohlo prospět

Do mladé Země narazilo těleso mnohem větší než asteroid dinosaurů. Některým mikrobům mohlo prospět

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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