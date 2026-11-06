Do mladé Země narazilo těleso mnohem větší než asteroid dinosaurů. Některým mikrobům mohlo prospět

Stopy katastrofy ukryté v jihoafrických skalách
V oblasti Barberton Greenstone Belt v Jižní Africe se zachovaly horniny tak staré, že pocházejí z doby, kdy život na Zemi tvořily především mikroorganismy. Geoložka Nadja Drabonová z Harvardovy univerzity se svým týmem zkoumala vrstvy spojené s událostí nazvanou S2. Představují vzácný archiv toho, co se na planetě dělo před 3,26 miliardy let.
Ve studii zveřejněné v roce 2024 v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences vědci analyzovali usazeniny, drobné částice hornin i chemické složení jednotlivých vrstev. Rozpoznali známky silného narušení mořského prostředí, které podle jejich interpretace souviselo s dopadem obrovského kosmického tělesa.
Asteroid, proti němuž působí Chicxulub menší
Vědci odhadují, že těleso související s impaktem S2 mohlo mít průměr přibližně 37 až 58 kilometrů. Tato čísla nejsou přímým měřením dávného asteroidu, ale výsledkem geologické rekonstrukce. Pro srovnání: těleso spojené s vymíráním dinosaurů před 66 miliony let bývá odhadováno na zhruba deset kilometrů.
Náraz takto velkého objektu by vyvolal obrovské vlny, které by rozvířily sedimenty z hlubší vody a přenesly materiál z pevniny do oceánu. Intenzivní zahřívání mohlo odpařit vrchní část mořské vody a prach v atmosféře dočasně omezit přístup slunečního světla. Rozsah jednotlivých následků je modelovou rekonstrukcí, nikoli filmovým záznamem.
Katastrofa mohla promíchat zásoby živin
Právě ve víření oceánů se ale skrývá překvapivý obrat. V hlubších vodách se mohlo nacházet železo, které se po tsunami dostalo blíže k povrchu. Fosfor mohl pocházet z dopadajícího tělesa i z materiálu spláchnutého z pevniny. Pro mikroorganismy schopné tyto látky využívat mohlo jít o dočasné zlepšení podmínek.
Tým upozornil na chemické signály, které jsou slučitelné s následným rozvojem některých typů mikrobiálního života, zejména organismů využívajících železo. Není to důkaz, že by náraz stvořil život, ani že by přinesl výhodu všem organismům. Jde o hypotézu, jak se konkrétní společenstva mohla zotavit v prostředí změněném katastrofou.
Co nelze z pradávných hornin vyčíst
Vrstva stará miliardy let je pozoruhodným svědkem, ale její výpověď není úplná. Geologové z ní nemohou určit přesné počty buněk před dopadem a po něm ani rekonstruovat všechny místní podmínky. Chemické stopy se proto vykládají společně s geologickým kontextem a odhady fyzikálních následků srážky.
Vědci zároveň neříkají, že velké nárazy byly pro ranou Zemi obecně prospěšné. Některé oblasti mohly být zničeny, jiné po čase získaly nové zdroje živin. Účinky podobných událostí se tak pravděpodobně lišily podle prostředí i typu organismů.
Život mohl být odolnější, než si představujeme
Dnešní debata o obyvatelnosti planet se často soustředí na to, jak se vyhnout katastrofám. Raná Země však prošla érou častějších nárazů a život přesto přežil. Výsledky výzkumu S2 pomáhají formulovat přesnější otázku: které části biosféry mohou po velkém zásahu zaniknout a které se díky změněné chemii prostředí dokážou obnovit?
Takové poznání může zpřesnit úvahy o historii Země i jiných kamenných planet. Z jediné jihoafrické lokality nelze odvodit univerzální recept na vznik života, ale lze díky ní opustit příliš jednoduchou představu, že každý obří dopad musel znamenat pouze biologickou přestávku.
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Zdroje: Kód Enigma [1], PNAS – Effect of a giant meteorite impact on Paleoarchean surface environments and life, DOI 10.1073/pnas.2408721121 [2], Harvard Gazette – What happened when a meteorite the size of four Mount Everests hit Earth? [3]. img ai generated