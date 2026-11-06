Tuhle skleněnou zapékací mísu z ČSSR dostala věnem skoro každá nevěsta. Sběratelé ji dnes shánějí

Představte si vyklízení půdy. V rohu najdete zaprášenou krabici a v ní skleněnou zapékací mísu, kterou možná nikdo nikdy nedal do trouby. V dnešních inzerátech se takové mísy objevují jako nález z půdy nebo kus z dědictví. Má takový nález dnes nějakou cenu?
Za mísu z půdy chtějí 399 Kč
Nejvyšší nabídku samostatné mísy, kterou prodejce popisuje jako československou výrobu, jsme našli na Aukru: podle něj nepoužitou mísu Simax o objemu 2,4 litru. Prodávající za ni chce vyvolávací cenu 399 Kč, aukce končí 8. listopadu a k 5. listopadu 2026 na ni nikdo nepřihodil.
Podle něj mísa pochází z půdy, je v původním balení a nemá vady. Její stáří asi 40 let je jen jeho odhad.
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Kolik nevěst podobnou mísu dostalo, nevíme, doložené to není. Mísa by přesněji patřila do výbavy než do věna. Výbava totiž byla nevěstina osobní věc a počítalo se v ní obvykle i s vybavením kuchyně, kdežto věno představovalo díl majetku z rodiny.
Retro mísa může vyjít levněji než nová
Za použité mísy Simax, retro i novější, chtějí prodávající podle našeho vzorku nabídek ze začátku listopadu 2026 většinou 40 až 300 Kč. Stáří v inzerátech často chybí.
Podle prodejce nepoužitá mísa z Aukra má nižší vyvolávací cenu než nová oválná mísa stejného objemu. Srovnání je jen orientační, protože tvary a výbava kusů nejsou totožné. Požadované ceny ze začátku listopadu 2026 vypadají takto:
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Nabídka Popis Cena Simax na Aukru podle prodejce nepoužitá a z ČSSR, 2,4 l 399 Kč (vyvolávací) Pekáč Simax na Vintedu nepoužitý, retro, s víkem a krabicí, vystavený asi 12 měsíců asi 369 Kč Retro mísa oválná 200 Kč Simax z ČSSR kulatá asi 98 Kč Nový Simax, e-shop Kaufland oválný, 2,4 l, s víkem asi 737 Kč bez poštovného Nový Simax, e-shop Kaufland kulatý, 1,5 l, s víkem asi 282 Kč bez poštovného
U retro hrnků z ČSSR je situace jiná, podle majitele antikvariátu Petra Horáčka se prodávají i kolem tisíce korun. „Před patnácti lety takový hrneček běžně stál na bazaru 20 nebo 5 korun,“ uvedl pro CNN Prima NEWS v září 2026. Zajímají se o ně podle téhož média hlavně třicátníci a čtyřicátníci, kteří si připomínají dětství. Skleněná mísa u nás zatím poklad není.
Podle čeho poznáte kus z ČSSR
Přesný rok výroby z mísy ani z krabice nevyčtete. Jako vodítko ke stáří slouží údaje, které uvádí část inzerátů:
Přečtěte si také: Češi přestávají kupovat smetanu na vaření. Nahrazují ji touto vychytávkou, která je levnější, lehčí a omáčka nikdy nezkysne značení Simax Czechoslovakia, název Sklounion na krabici, koncernový podnik Sázava na krabici.
Verrax je světový obchodní název kuchyňské soupravy ze skla Palex z počátku 30. let, kdežto Simax má ochrannou známku z roku 1958.
Podle našeho pozorování se u vyšších cen v nabídkách opakuje nepoužitý stav, víko a původní krabice nebo návod. Pevné pravidlo trhu to však není. Krabici a návod si přesto nechte, návod se hodí i při pečení.
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Vývoj Simaxu začal v Sázavě v březnu 1955 jako odpověď na sklo ze zahraničí. S rokem 1958 je spojená ochranná známka i zavedení do výroby. V roce 1968 přišlo elektrické tavení a na trh se dostalo lisované a foukané sklo pro domácnosti.
Dnešní KAVALIERGLASS, dříve Sklárny Kavalier, je jediný český výrobce borosilikátového skla a Simax vyrábí dál, takže novou mísu této značky koupíte i dnes.
Na co si dát pozor v troubě
Simax je borosilikátové sklo. Prudší výkyv teploty snáší Simax lépe než běžné sodnovápenaté sklo. Může za to malá tepelná roztažnost, kterou mu dává vysoký obsah oxidu křemičitého a boritého. Výrobce u dnešních strojně lisovaných kusů uvádí o 50 % vyšší teplotní odolnost. Dosahuje jí tvrzením povrchu v tunelové peci, kde se sklo znovu zahřeje a rychle ochladí, u starých mís to ale doložené není.
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Dnešní mísy Simax jsou podle pokynů vhodné do všech typů trub. Horkou mísu nechte chladnout postupně. Na mytí zvolte jemný prostředek, který sklo nepoškrábe.
Horkou skleněnou mísu je lepší nechat chladnout postupně, u kusů z ČSSR má přednost původní návod. Ilustrační foto. Zdroj: SHVETS production / Pexels.
Tyto pokyny platí pro dnešní výrobu. U mísy z ČSSR údaje výrobce k dispozici nemáme, takže přednost má původní návod. Když se nezachoval, berte uvedené zásady jen jako orientační a s prudkými změnami teploty buďte o to opatrnější.
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