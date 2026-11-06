Podzemní voda je stále levnější než povrchová. Ministerstvo chce rozdíl snížit jejím zdražením

Mezi poplatky za odběr povrchové a podzemní vody se v Česku vytvořila výrazná cenová disproporce. Zatímco poplatek za podzemní vodu se za posledních 25 let nezměnil, platby za povrchovou vodu každoročně rostou a dnes se pohybují v rozmezí 5,20 až 9 korun za metr krychlový. Podle Petra Kubaly, předsedy představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, tato situace ekonomicky zvýhodňuje odběr podzemní vody, což přispívá k jejímu nadměrnému využívání na úkor ochrany strategických zásob pitné vody.
Ministerstvo zemědělství proto podporuje zvýšení poplatku za odběr podzemní vody ze současných 2 na 7 korun za metr krychlový. Jde o navýšení o 250 procent, v přepočtu však pouze o 0,005 koruny na litr, tedy o půl haléře. Za tisíc litrů odebrané podzemní vody tak odběratelé nově zaplatí sedm korun namísto dosavadních dvou. Osvobození malých odběrů, které využívají například domácnosti s vlastními studnami, zůstává zachováno.
Povrchová voda se nachází v řekách, potocích, jezerech či vodních nádržích, zatímco podzemní voda je akumulována pod zemským povrchem v nasycených vrstvách hornin. Doplňuje se především vsakem srážek a představuje významný zdroj pitné vody. Její obnova však může být pomalá a nadměrné čerpání se negativně projevuje na dlouhodobé dostupnosti zásob.
Podle ministerstva trvá nepříznivá hydrologická situace v Česku již od roku 2014. Hladiny mělkých i hlubších podzemních vod dosahují podle monitoringu ČHMÚ minimálních hodnot a disponibilní zásoby jsou vyčerpány přibližně z 85 procent. Další nadměrné využívání těchto zdrojů proto ministerstvo zemědělství nepovažuje za žádoucí ani strategické.
Zvýšení poplatku podporují také Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR a odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství. Získané prostředky by podle zastánců změny měly směřovat na ochranu vodních zdrojů a vodohospodářské projekty, například propojování vodárenských soustav či posílení zadržování vody v krajině.
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny návrh přijal 3. listopadu 2026 a uložil ministrovi zemědělství připravit opatření, která krajům kompenzují dosavadní příjmy z poplatků za podzemní vodu.
Petr Dvořák
zdroj: Ministerstvo zemědělství