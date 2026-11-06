Češi u kamen přehlížejí tento signál a riskují dehet v komíně. Stačí 1 pohled do topeniště

Při běžném topení do komína nevidíte a kominík přijde třeba až za několik měsíců. Útulně praskající oheň přitom snadno odvede pozornost od barvy a pohybu plamene, které mohou včas varovat, že se spalování kazí.
Žlutý a živý plamen je dobré znamení
Při topení se na chvíli zadívejte přímo do plamene. „Plamen by měl být světlý, žlutý, jasný a živý,“ uvedl pro Dřevostavitele kamnář Martin Baránek. Varovný je opačný obraz: barva tmavne k rudé a oheň ztrácí svižnost. Může to napovídat, že k palivu proudí málo vzduchu.
Co sledovat Oheň hoří dobře Zbystřete Barva světlá žlutá až zlatavá, jasná přechází do ruda Pohyb svižný zpomalený, plamen se pomalu valí Přečtěte si také: Češi za tohle topení v novostavbách platí i 200 000 Kč. Přitom Korejcům kdysi stačil 1 oheň z kuchyně
Pohled do topeniště ale dehet v komíně neukáže a kominíka nenahradí.
Když ohni dochází vzduch
Na kilogram dřeva je potřeba 8 až 15 m³ vzduchu. Kamna s přirozeným tahem si vzduch berou díky tomu, že komín táhne. Když táhne slabě, může oheň zůstat o vzduch ochuzený. Čím tmavší a červenější oheň je, tím spíš mu chybí kyslík nebo dost vysoká teplota. Palivo pak neshoří celé a část zbytků se usazuje na cestě spalin od kamen až po komín.
Samotný špatný oheň dává hlavně saze. Dehet může přibývat, když spaliny cestou komínem vychladnou a je v nich vlhkost. To, co neshořelo, se pak sráží na chladných stěnách. Rudý plamen je tedy jen možné varování. Konkrétní zařízení a případy dehtu z odborné praxe uvádějí zdroje pod článkem.
Přečtěte si také: Kdo topí tímhle dřevem, zadehtuje si komín. Pak hrozí drahé vložkování i za 45 000 Kč Dehet se v komíně může usazovat, když spaliny cestou vychladnou a nesou s sebou vlhkost. Ilustrační foto. Zdroj: Loris Albonetti / Pexels. Kouř, sklo a saze doplní obrázek
Přesnou příčinu potíží ani množství usazenin z plamene nevyčtete. Víc napoví tři další stopy:
Hustý a tmavý kouř z komína značí špatné spalování, řídký a světlý je v pořádku. Ani komín bez viditelného kouře ale ještě není důkaz, že kamna hoří, jak mají. Lehký povlak na skle kamen po pomalém hoření bývá běžný. Jiná situace nastává, když sklo zčerná pokaždé, přestože je dřevo suché a vzduchu dost. To už je důvod k prohlídce kamen i komína. Suché a prašné saze obvykle svědčí o slušném spalování, i ty se ale mohou vznítit, a proto je třeba je čistit. Tvrdý lesklý dehtový povlak znamená vysoké riziko požáru a potřebujete k němu odborníka.
Stav komína ověří až kontrola.
Dušený oheň a mokré dřevo komínu škodí
Kdo chce mít ráno v kamnech ještě žár, často přes noc přiškrtí klapku. Dřevo se tak ale pálí s nízkou účinností, komínem odchází víc škodlivin a roste i nebezpečí požáru v komíně. U kamen, krbů a starých kotlů proto regulujte výkon spíš menší dávkou paliva než škrcením vzduchu. U automatických a zplyňovacích kotlů to neplatí, ty se plní do plna. Ovládání se u modelů liší, takže se řiďte návodem, přívod vzduchu přivírejte až po rozhoření a nikdy ho nezavírejte celý.
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Vlhké poleno oheň nejdřív suší. Na samotné hoření mu pak zbývá méně žáru, takže spalování vázne. Suché dřevo má vlhkost pod 20 % a ve větraném úkrytu schne jeden až dva roky.
V těsném domě mohou mít kamna, která berou vzduch z místnosti, vzduchu málo. Digestoř ve stejném prostoru může zhoršit tah a nasát spaliny dovnitř. Zanesená spalinová cesta zhoršuje hoření i tah a spaliny se pak mohou dostat do místnosti, což znamená riziko otravy oxidem uhelnatým.
Kdy volat kominíka a kdy hasiče
Komín u spotřebiče na pevná paliva do 50 kW včetně je třeba čistit třikrát ročně. Při sezónním provozu, tedy nejvýš 6 měsíců v roce, stačí dvě čištění za rok. Používanou spalinovou cestu smí čistit i majitel. Kontrola patří jen kominíkovi a dělá se jednou ročně. Kratší lhůty může určit výrobce spotřebiče, dokumentace stavby nebo posouzení požárního nebezpečí. Stavby pro rodinnou rekreaci mají mírnější režim.
Přečtěte si také: Z Dánska přichází topení, které by mohlo hřát i česká města. Z 1 kWh proudu dá 40 kWh tepla U spotřebiče na pevná paliva do 50 kW se kontrola komína běžně dělá jednou ročně a patří jen kominíkovi, čistit ho smí i majitel. Ilustrační foto. Zdroj: Waldemar Brandt / Unsplash.
Podle Statistické ročenky HZS ČR 2025 vzniklo v Česku v roce 2025 kvůli nevyhovujícímu technickému stavu komínů 1 289 požárů, meziročně o 9 % víc. Hořící usazeniny dehtu a sazí mohou mít podle konspektu HZS ČR Hašení komínových požárů z roku 2022 teplotu až nad 1 000 °C. Takový žár dokáže komín poškodit a oheň se od něj může přenést na hořlavé věci poblíž.
Při požáru komína přestaňte topit a volejte 150 nebo 112. Je-li to možné, omezte přívod vzduchu do spotřebiče, například klapkou, a odkliďte hořlaviny od komína. Takto škrtit oheň je namístě jen při požáru; při běžném topení vzduch jen přivírejte po rozhoření podle návodu. Vodou nikdy nehaste, protože hrozí popraskání až destrukce komína. Komín pak nepoužívejte, dokud neproběhne revize spalinové cesty.
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