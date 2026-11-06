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Češi u kamen přehlížejí tento signál a riskují dehet v komíně. Stačí 1 pohled do topeniště

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Dennívýzva
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Při běžném topení do komína nevidíte a kominík přijde třeba až za několik měsíců. Útulně praskající oheň přitom...
Češi u kamen přehlížejí tento signál a riskují dehet v komíně. Stačí 1 pohled do topeniště

Češi u kamen přehlížejí tento signál a riskují dehet v komíně. Stačí 1 pohled do topeniště

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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