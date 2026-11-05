První zima ve starším bytě. Co zkontrolovat, abyste ji zvládli v pohodlí

Koupili jste starší byt před rekonstrukcí a trávíte v něm první zimu? I v takovém bytě se dá dobře bydlet, když víte, na co se zaměřit a co ohlídat. Před příchodem prvních mrazů se vyplatí prověřit okna, vyzkoušet topení a zjistit, jestli byt nemá problém s vlhkostí. Řadu drobností vyřešíte údržbou nebo změnou návyků. Pokud je příčinou konkrétních problémů budova před rekonstrukcí, zkuste dopad nedostatků alespoň zmírnit.
Podle sčítání lidu z roku 2021 se téměř dva miliony obydlených bytů nacházely v bytových domech, které byly postaveny nebo rekonstruovány do roku 1990. Starší bydlení tak tvoří významnou část českého bytového fondu. „V posledních měsících sledujeme, že některé starší byty před rekonstrukcí zůstávají v nabídce déle než dřív,“ upozorňuje Lucie Starovičová, která se ve společnosti Bezrealitky stará o zákazníky. „V naší říjnové analýze jsme zjistili, že počet reakcí na jednotlivé inzeráty klesl zhruba o 15 až 20 procent. Pro kupující se tak může otevřít větší prostor pro vyjednávání o ceně. Byty před rekonstrukcí můžou být zajímavou koupí, ale je potřeba se realisticky podívat na stav bytu i celého domu,“ dodává Lucie Starovičová.
Následující kontrola vám pomůže připravit se na chladné měsíce.
Máte pocit, že do bytu táhne?
Začněte kontrolou oken – zda křídla dobře doléhají a těsnění není popraskané či uvolněné. Všímejte si, zda průvan cítíte mezi křídlem a rámem, nebo kolem rámu ve zdi. Podle toho se bude lišit potřebná oprava.
U původních oken může pomoci servis a vhodné těsnění. Seřízení má smysl prověřit i u novějších oken v bytě po rekonstrukci, netěsnost kvůli špatnému doléhání někdy odstraní drobná údržba. Záměrně ponechané větrací otvory a mřížky nezakrývejte, zvlášť pokud máte v bytě plynový spotřebič.
Na co si dát pozor u topení?
Při prvním spuštění vytápění projděte všechny místnosti a ověřte, zda funguje regulace. Radiátory potřebují kolem sebe volný prostor. Pohovka před topením nebo dlouhý závěs brání proudění tepla do pokoje. Zakrytá termostatická hlavice navíc může reagovat na teplotu za závěsem a omezit topení dřív, než je vám v místnosti příjemně.
Pokud je v pokoji zima, ale radiátor ani po nastavení vyšší teploty nehřeje, může jít o problém místní, nebo celé soustavy topení. Její odvzdušnění někdy vyžaduje koordinaci v domě. Máte-li vlastní kotel, zajistěte servis podle pokynů výrobce.
Proč se rosí okna a kdy hrozí plíseň?
Rosení skla zevnitř může upozornit na kombinaci vysoké vlhkosti a chladného povrchu. Jednoduchý teploměr s vlhkoměrem pomůže sledovat, ve kterých místnostech a při jakých činnostech se hromadí.
V zimě větrejte krátce a intenzivně, aby se vyměnil vzduch bez zbytečného prochlazení stěn. Pokud má byt nová těsná okna, omezuje se samovolná výměna vzduchu a je třeba tomu přizpůsobit větrání.
Prohlédněte také rohy, okolí oken a prostor za skříněmi. Nábytek u chladné venkovní stěny odsuňte tak, aby za ním mohl proudit vzduch. Nenechávejte místnosti dlouhodobě výrazně prochladnout. Vlhkost a riziko plísní se může objevit i v místě tepelného mostu.
Foto: Pixabay
Co můžete zlepšit, když dům není zateplený?
Chybějící izolaci fasády, střechy nebo stropu nad sklepem drobnými zásahy nenahradíte, i přesto si můžete bydlení udělat pohodlnější. Nestavějte nábytek těsně k chladné venkovní stěně, pořiďte si koberce pro pocit většího pohodlí. V bytech nad sklepem či průjezdem nebo pod půdou zjistěte u správce, zda jsou tyto části domu izolované a zda se plánují opravy. Pokud do bytu táhne z chodby, prověřte doléhání vstupních dveří. Správci nahlaste také dveře či okna ve společných prostorech, která netěsní.
Tip: Jak se zbavit plísně u oken? Pomůže jedlá soda.
Kdy už nestačí úprava návyků a drobná údržba?
Opakované vlhké mapy, zatékání nebo plíseň vracející se navzdory přiměřenému vytápění a větrání potřebují odborné posouzení. Problém vyfoťte, poznamenejte si, kdy vzniká, a konzultujte se správcem domu. Pouhé přemalování příčinu neodstraní.
Bez posouzení konkrétní konstrukce se nepouštějte ani do dodatečného zateplování stěn zevnitř. Nevhodná izolace může způsobit skryté vlhnutí uvnitř stěny. U některých potíží je nutná oprava na úrovni domu.
Rychlá kontrola před první zimou
- Prověřte doléhání oken a stav těsnění.
- Vyzkoušejte topení a uvolněte prostor kolem radiátorů.
- Sledujte teplotu, vlhkost a místa za nábytkem.
- Zjistěte, co se opravovalo v bytě a co v celém domě.
- Zapište výchozí stavy měřidel a uložte kontakt na správce či servis.
- Během prvních chladných týdnů si zapisujte, kdy byt rychle chladne nebo kdy se objevuje vlhkost. Budete mít konkrétní podklady pro úpravu nastavení, domluvu se správcem domu i plánování dalších oprav.
Náhledové foto: Pixabay
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