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První zima ve starším bytě. Co zkontrolovat, abyste ji zvládli v pohodlí

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Koupili jste starší byt před rekonstrukcí a trávíte v něm první zimu? I v takovém bytě se dá dobře bydlet, když víte, na co se zaměřit a co ohlídat. Před příchodem prvních mrazů se vyplatí prověřit okna, vyzkoušet topení a zjistit, jestli byt nemá problém s vlhkostí. Řadu drobností vyřešíte údržbou nebo změnou návyků. Pokud je příčinou konkrétních problémů budova před rekonstrukcí, zkuste dopad nedostatků alespoň zmírnit.
Bytový dům

Bytový dům

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 12:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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