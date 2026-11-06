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Po 16 letech se mění vedení Rychnova. Starostkou je Jana Drejslová

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Starostkou Rychnova nad Kněžnou se podle očekávání stala dosavadní místostarostka a jednička na kandidátce uskupení Rychnov Plus Jana Drejslová. Získala 20 hlasů z 21 možných. Ve funkci po 16 letech střídá Jana Skořepu (Nezávislí za Rychnov), který se o funkci starosty neucházel.
Po 16 letech se mění vedení Rychnova. Starostkou je Jana Drejslová

Po 16 letech se mění vedení Rychnova. Starostkou je Jana Drejslová

Zdroj: Petra Nová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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