Jak bezpečně odstranit drobné škrábance z nerezových povrchů

Nerezové povrchy působí elegantně, ale na lednici, dřezu nebo digestoři se časem mohou objevit drobné škrábance, které kazí jejich vzhled. Než sáhnete po brusné houbičce nebo drahém leštidle, vyplatí se zjistit, jaký typ nerezu doma máte. Nesprávný postup totiž může původní drobnou vadu proměnit v mnohem nápadnější poškození. V některých případech navíc nejde škrábanec odstranit bez odborného zásahu.
Typ povrchu
Nejdříve povrch očistěte měkkým hadříkem a prostředkem určeným na nerezovou ocel. Někdy totiž nejde o skutečný škrábanec, ale pouze o stopu po mastnotě, zaschlých kapkách nebo otěru od jiného materiálu. Po očištění místo osušte a prohlédněte při dobrém osvětlení.
Důležité je rozlišit běžnou nerezovou ocel od povrchu s dekorativní úpravou, barevným povlakem nebo ochrannou vrstvou proti otiskům prstů. Zejména moderní spotřebiče mohou mít speciální povrch, který nesnáší běžné leštění. Pokud si nejste jistí, ověřte doporučený postup v návodu výrobce.
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Šetrné odstranění stop
U velmi jemných povrchových stop může pomoci hadřík z mikrovlákna a přípravek určený přímo na daný typ nerezu. Povrch čistěte bez silného tlaku a vždy respektujte směr jeho viditelného broušení, tedy jemných linií, které na kovu zůstávají po výrobě.
Pokud výrobce dovoluje použití speciální lešticí pasty, nejprve ji vyzkoušejte na nenápadném místě. Vyhněte se drátěnkám, hrubým houbičkám, brusnému papíru a práškovým čisticím prostředkům. Mohly by vytvořit další rýhy nebo změnit lesk okolní plochy. Opatrnost je namístě také u domácích triků se sodou či zubní pastou, které mohou působit jako abraziva a povrch nenávratně zmatnit.
Kdy opravu vynechat
Jestliže je škrábanec hluboký, zachytává se v něm nehet nebo je vidět změna barvy či odlupování povrchové vrstvy, domácí leštění raději nezkoušejte. Stejně postupujte u barevného nerezu, dekorativních panelů a spotřebičů se speciální povrchovou úpravou, pokud výrobce opravu výslovně nedoporučuje.
Nevhodný zásah může poškodit větší plochu, než jakou zabírá samotný škrábanec. U dražších spotřebičů nebo výrazně poškozených ploch je bezpečnější obrátit se na servis či odborníka na renovaci kovových povrchů. Ten dokáže posoudit, zda je možné vadu opravit, nebo bude vhodnější výměna poškozeného dílu.
Foto: Pixabay
Prevence dalšího poškození
Novým škrábancům lze často předejít jednoduchými návyky. Nerezové plochy čistěte měkkým hadříkem, nepoužívejte drsné strany houbiček a při manipulaci s hrnci či jinými kovovými předměty se vyhněte jejich posouvání po povrchu dřezu. Po čištění nerez osušte, aby na něm nezůstávaly mapy od vody.
Nejdůležitější pravidlo zní: ne každý škrábanec potřebuje opravu. Pokud jde pouze o drobnou kosmetickou vadu, může být bezpečnější ji ponechat než riskovat vznik většího poškození. U nerezu se vyplatí nejprve zjistit typ povrchu a teprve potom zvolit vhodný postup.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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