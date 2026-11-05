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Jak bezpečně odstranit drobné škrábance z nerezových povrchů

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Dennívýzva
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Nerezové povrchy působí elegantně, ale na lednici, dřezu nebo digestoři se časem mohou objevit drobné škrábance, které kazí jejich vzhled. Než sáhnete po brusné houbičce nebo drahém leštidle, vyplatí se zjistit, jaký typ nerezu doma máte. Nesprávný postup totiž může původní drobnou vadu proměnit v mnohem nápadnější poškození. V některých případech navíc nejde škrábanec odstranit bez odborného zásahu.
nerez

nerez

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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