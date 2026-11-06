Některá znamení milují jen jednou za život: Horoskop prozrazuje, komu můžete věřit a se kterým rokem narození raději nezačínat

Čtyři znamení, na která je spolehnutí
Podle astrologického webu Your Chinese Astrology patří mezi nejvěrnější znamení čínského horoskopu pes, buvol, prase a králík. Každé z nich je ale věrné trochu jinak a každé má i svou slabinu. Právě jejich odlišné povahy ukazují, že věrnost může mít v každém vztahu trochu jinou podobu.
Pes (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Pes je v čínské astrologii ztělesněním oddanosti. Lidé narození v jeho roce jsou podle Your Chinese Astrology laskaví, poctiví a zásadoví, a když jednou najdou štěstí, jen tak se ho nevzdají. Průvodce Travel China Guide je v lásce popisuje jako jemné, zodpovědné a dobrosrdečné partnery a o ženách v tomto znamení píše, že bývají věrné, upřímné a hodí se jako partnerky na celý život. Psi mají jedinou potíž: své city často nedávají najevo a o lásce spíš mlčí, než aby o ní mluvili.
Buvol (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Buvol je upřímný a jde si přímo za svým. Když se zamiluje, udělá pro partnera cokoli, a je tak tvrdohlavý, že o jeho věrnosti podle astrologů nemůže být pochyb. Stálost má ale i stinnou stránku. Ženy v tomto znamení podle profilu buvola od jednou přijatého rozhodnutí neustoupí, mají však sklon k žárlivosti a majetnickosti. U mužů průvodce chválí pozornost k detailům, i oni ale prý bývají majetničtí.
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Prase (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Prase je bezstarostný a spokojený typ a podle Your Chinese Astrology se z něj časem stává jeden z nejoddanějších lidí, ať jde o práci, nebo o vztahy. Jeho věrnost web s nadsázkou přirovnává k lásce k dobrému jídlu: co mu jednou přiroste k srdci, toho se nevzdá.
Králík (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
Králík je laskavý a nesnáší lež a podvod. Když se jednou rozhodne, zůstane podle astrologů věrný po celý život. Travel China Guide ale v profilu králíka upozorňuje na rozdíl mezi pohlavími: ženy v tomto znamení podle něj nikdy nepřijmou nikoho, koho nemilují, muži ale vztahy občas neberou tak vážně.
Dvojice, kterým soužití nepřeje
Na opačné straně stojí znamení zvěrokruhu, která od sebe dělí šest let a na pomyslném kruhu leží přímo naproti sobě. Web Chinese New Year je řadí mezi takzvané konflikty. Jde o tyto páry: krysa a kůň, buvol a koza, tygr a opice, králík a kohout, drak a pes a taky had a prase. Stejný web přitom tyto dvojice nepovažuje za úplně ztracené a mluví o nich jako o spojení, ve kterém se protiklady přitahují. Za nejhorší kombinace označuje až takzvané škody, které konflikty posouvají ještě o krok dál: krysu a kozu, buvola a koně, tygra a hada, králíka a draka, opici a prase a kohouta a psa.
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Věrnost se nerodí jen v kalendáři
V Číně se shoda znamení dodnes posuzuje i před manželstvím. Podle deníku South China Morning Post věštci při podrobném výkladu porovnávají nejen roky, ale i měsíc, den a hodinu narození obou partnerů a zajímají se dokonce o znamení jejich rodičů. Rok narození tak i podle samotných astrologů ukazuje jen část obrazu. Zda o vás vaše znamení mluví pravdu, posoudíte nejlépe sami, a možná i s pomocí partnera, se kterým už leccos máte za sebou.
Zdroje: Your Chinese Astrology, Travel China Guide, Chinese New Year, China Highlights, South China Morning Post