Televize Nova v sobotu odvysílá dlouho očekávaný seriál. Mnoho lidí bude celé odpoledne sedět u televize

První díl sleduje mladého Martina, který se po návratu z vojenské služby vydá za svou dívkou. Její otec mu mezitím domluvil místo ve fabrice. Administrativa v kanceláři však Martina neláká a sám už podepsal nástup na odborné učiliště. Tam chce pracovat jako mistr odborného výcviku. Jeho mládí a kamarádský přístup k učňům brzy stanou zdrojem problémů. Začátek nového zaměstnání tak zároveň prověří jeho představy o samostatném životě.
Vaculík vede učně, které hrají tehdejší mladé herecké tváře
Hlavní postavu Martina ztvárnil Lukáš Vaculík. Seriál kolem něj staví prostředí učiliště, v němž se střetává svět mladých lidí s pravidly dospělých. Jiří Langmajer hraje Jakuba a Jan Potměšil Vojtu. V dalších rolích se objevují Michala Suchánka, Michala Dlouhého a Jana Antonína Duchoslava. Vedle mladých mužských postav mají v příběhu místo i jejich vztahy. Markéta Fišerová vystupuje jako Veronika, Alice Chrtková jako Olina a Jaromíra Mílová jako Hanka.
Do každodenního života učňů zasahují také rodiče a vedení školy. Jiří Hálek se objeví jako mistr, František Němec hraje ředitele a Josef Somr Jakubova otce. V obsazení má místo také Iva Hüttnerová coby knihovnice nebo Ljuba Krbová jako Mádlová. Seriál tak rozvíjí několik souběžných vztahů, od práce a školních povinností až po rodinné zázemí jednotlivých postav.
Seriál má šest dílů a scénář Iva Pelanta se Smyczkem
Režie se ujal Karel Smyczek, který společně s Ivem Pelantem napsal také scénář. Seriál pochází z roku 1985 a má šest částí. Děj propojuje začátek pracovního života s partnerskými vztahy, které vstupují do Martinova rozhodování už při návratu z vojny. Hlavní hrdina si volí vlastní zaměstnání navzdory nabídce, kterou pro něj zařídil otec jeho dívky. V učilišti pak musí najít způsob, jak vést mladé lidi, když se jim věkem sám příliš nevzdaluje.
Dvě závěrečné části jsou nyní dostupné k přehrání také v internetovém archivu České televize. Pátý díl Hrdlička má stopáž 69 minut a šestý Mistr 71 minut. Nova v sobotu 7. listopadu od 15:45 zařazuje úvodní část označenou Třetí patro (1), která zabere první část odpoledne. Od 17 hodin na seriál naváže film Ztracený svět: Jurský park. Sobotní televizní návrat tak začíná prvním Martinovým setkáním s učilištěm.
Použité zdroje: tv.nova.cz, ceskatelevize.cz, ceskatelevize.cz