V oblíbené destinaci Čechů hrozí silný déšť. Úřady vyhlásily předběžnou pohotovost, nejvíc srážek čekají na jihu ostrova

V oblíbené destinaci Čechů hrozí silný déšť. Úřady vyhlásily předběžnou pohotovost, nejvíc srážek čekají na jihu ostrovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V oblíbené destinaci Čechů hrozí silný déšť. Úřady vyhlásily předběžnou pohotovost, nejvíc srážek čekají na jihu ostrovaZdroj: Magnific
Článek byl publikován 06.11.2026 08:25
Cestující na pražské Florenci čeká další etapa oprav tramvajové trati. Od pátku 6. listopadu se přesunuly...
mBank změnila uspořádání mobilní aplikace a bezpečnostní funkce soustředila do nové sekce pod ikonou štítu....
Zpěvačka Ewa Farna během středečního semifinále SuperStar nečekaně promluvila o svobodě médií v Česku. Při...
Nad severním pólem se odehrává neobvyklý vývoj, který může ovlivnit začátek letošní zimy v Evropě. Polární...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →
- Místo večeře hodiny pózování. Luxusní hotel na Riviéře nastavil fotografování jasné hranice
- Češi prchají před zimou na tento ostrov. Moře má koncem října 25 °C a týden stojí pár tisíc
- Geniální, ale křehká biologická past: Jak jedinečné mikroklima v Libyi stvořilo a pak navždy zahubilo legendární rostlinu
- Ani Kanáry, ani Egypt. Češi si na zimu zamilovali tuhle destinaci, kde je v lednu 20 stupňů a ceny jako doma