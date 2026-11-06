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V oblíbené destinaci Čechů hrozí silný déšť. Úřady vyhlásily předběžnou pohotovost, nejvíc srážek čekají na jihu ostrova

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Kanárská vláda vyhlásila na ostrově La Palma předběžnou pohotovost kvůli vydatnému dešti. Opatření platí od půlnoci na pátek 6. listopadu a vztahuje se na celý ostrov. Podle úřadů mohou srážky místy překročit 15 milimetrů za hodinu. Největší pravděpodobnost silného deště připadá na jižní polovinu ostrova, zejména na svahy obrácené k jihu a západu.
V oblíbené destinaci Čechů hrozí silný déšť. Úřady vyhlásily předběžnou pohotovost, nejvíc srážek čekají na jihu ostrova

V oblíbené destinaci Čechů hrozí silný déšť. Úřady vyhlásily předběžnou pohotovost, nejvíc srážek čekají na jihu ostrova

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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