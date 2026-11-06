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Ewa Farna překvapila v přímém přenosu SuperStar. Jediná poznámka při hodnocení strhla potlesk

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Zpěvačka Ewa Farna během středečního semifinále SuperStar nečekaně promluvila o svobodě médií v Česku. Při hodnocení jedné ze soutěžících použila přirovnání, kterým upozornila na současnou situaci kolem veřejnoprávních médií. Publikum její slova ocenilo potleskem a výroku se následně chopila také iniciativa zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu.
Ewa Farna překvapila v přímém přenosu SuperStar. Jediná poznámka při hodnocení strhla potlesk

Ewa Farna překvapila v přímém přenosu SuperStar. Jediná poznámka při hodnocení strhla potlesk

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 07:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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