Ewa Farna překvapila v přímém přenosu SuperStar. Jediná poznámka při hodnocení strhla potlesk

Ewa Farna překvapila v přímém přenosu SuperStar. Jediná poznámka při hodnocení strhla potleskPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ewa Farna překvapila v přímém přenosu SuperStar. Jediná poznámka při hodnocení strhla potleskZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 06.11.2026 07:01
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