Kdo má v kredenci tenhle skleněný kastrol z ČSSR, ať ho nedává do sběru. Sběratelé za něj nabízejí až 399 Kč

Vzadu v kredenci, za plechy na cukroví, leží mísa z tlustého čirého skla a léta v ní nikdo nepekl. Je trochu poškrábaná. Kdo ji vezme rovnou ke kontejneru na sklo, udělá chybu bez ohledu na to, kolik by za ni někdo zaplatil. Retro nádobí má své sběratele a prodejci na ně v bazarech i aukcích cílí, částky v inzerátech ale určují sami a kupce k nim teprve hledají.
Cesta ke kontejneru je zbytečná
Kastrolem se tu myslí zapékací mísa nebo pekáč z varného skla, někdy i s víkem. Takové nádobí do kontejneru na sklo nepatří, a to ani do bílého, ani do zeleného. Stejnou výjimku mají autosklo, zrcadla nebo zlacené sklo.
Od lahví a zavařovaček se liší i složením: varné sklo je boritokřemičité, obaly a běžné sklenice sodnovápenaté. Sklárny přitom potřebují velmi čistý střep: na 100 kg smí připadnout nejvýš 1 g nečistot. Pravidlo platí pro otlučený kus i pro mísu v perfektním stavu.
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Sklárnu v Sázavě založil František Kavalír a vyrábět se v ní začalo v roce 1837. Od roku 1946 tam působil národní podnik Sklárny Kavalier, dnes na něj navazuje firma Kavalierglass. Značka Simax se na varném skle pro domácnost začala komerčně používat v roce 1968.
Podle metodiky Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou se užitkové sklo od roku 1975 prodávalo pod společným označením Bohemia Glass. Varné sklo z Kavalieru mělo vlastní značku SIMAX.
Samotné slovo Simax o stáří nerozhodne, protože se tahle značka prodává i dnes. Starší kusy bývají v popisech nabídek a v aukčním katalogu uvedené jako Simax Czechoslovakia, takže právě tento dodatek je dobrým vodítkem.
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Nejvyšší požadovaná cena, kterou jsme k 5. listopadu 2026 našli u mísy výslovně popsané jako kus z ČSSR, je 399 Kč. Prodejce na Aukru ji uvádí u nepoužité mísy o objemu 2,4 l v původním balení a připisuje ji Kavalieru. Příhoz na ni zatím nikdo nedal. Retro sady a Simax bez doloženého stáří se inzerují i dráž.
Další nabídky retro nebo starších kusů, které jsme našli:
Co se nabízí Kde Požadovaná cena k 5. 11. 2026 šest misek ve tvaru mušle, Simax Czechoslovakia Bazoš 350 Kč velký ovál s víkem Bazoš 200 Kč oválná retro mísa Vinted 200 Kč retro mísa 30 × 20 cm Bazoš 180 Kč použitá nebo starší mísa Aukro 102 Kč jedna miska ve tvaru mušle, Simax Czechoslovakia Aukro 89 Kč
Nová kulatá mísa Simax s víkem o objemu 1,5 l stála k témuž dni 282,33 Kč plus poštovné, je tedy menší než mísa z Aukra. Stará nádoba se tak cenou drží v řádu nového nádobí a na zbohatnutí to není. Inzerát navíc ukazuje jen přání prodejce, u aukce se skutečná cena pozná až podle příhozů.
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Retro Simax najdete na Aukru, kde hledání nabízí i kategorii Sběratelství & Umění, dále na Bazoši a Vinted. Prodejci v nabídkách vyzdvihují:
nepoužitý stav, původní balení, značení, sklo bez otlučených míst a prasklin.
Na okraj se vyplatí podívat pečlivě: u sběratelského nápojového skla bývá i malý odštěpek důvodem, proč kus ztratí na ceně, a u mísy kupce také neohromí. Do inzerátu vyfoťte i značení. Na aukci designu se toto sklo už objevilo: v listopadu 2009 prodal Aukční dům Sýpka soubor šesti malých mušlovitých misek Simax Czechoslovakia, za kolik, ale veřejně neuvádí. O dnešní ceně větší mísy to nic neříká.
Přečtěte si také: Za socialismu stála 180 Kčs a měla ji každá maminka na lince. Dnes je z ní sběratelský kousek Do inzerátu na retro nádobí se vyplatí vyfotit i značení a ukázat, že je kus bez prasklin a otlučených míst. Ilustrační foto. Zdroj: MART PRODUCTION / Pexels. Péct v ní dál, nebo ji vyhodit?
Dnešní pekáče a zapékací mísy Simax mají podle prodejních údajů vydržet teploty od minus 40 °C do plus 300 °C, pokud se sklo zahřívá i chladne pozvolna. Pro všechny výrobky značky to neplatí. Na starou nádobu tyto hodnoty nepřenášejte. Prasklou nebo otlučenou mísu z opatrnosti do trouby nedávejte.
Z prodejních popisů současných pekáčů Simax plynou tyto zásady a u starého kusu je dodržujte tím spíš:
studenou vodou ho nepodlévejte, jen vlažnou nebo teplou, chladná deska linky by horké sklo mohla poškodit, po vytažení z trouby mu proto připravte prkénko nebo vypnutou plotnu, přímo na zdroj tepla ho raději nedávejte, protože část prodejců to zakazuje a část plotýnku za určitých podmínek připouští.
Rozbitý nebo nepotřebný kus může v menším množství skončit ve směsném odpadu, další možností je sběrný dvůr. Pravidla závisí na obci, takže si předem ověřte, co platí u vás. Zachovalou mísu s dobře viditelným značením ale nejdřív zkuste nabídnout v bazaru.
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Zdroje: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/ceske-znacky-sklarny-kavalierglass, https://www.geocaching.com/geocache/GC5CNKG, https://www.msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2022/metodika-design-socialismus-msb-mk.pdf, https://www.sypka.cz/en/art-prices/works/a-set-of-6-bowls, https://aukro.cz/nepouzita-simax-zapekaci-misa-z-varneho-skla-2-4-l-vintage-cssr-7107929069, https://aukro.cz/vysledky-vyhledavani?text=simax%20m%C3%ADsa, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=simax+retro&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat, https://www.vinted.cz/brand/1860221-simax, https://www.kaufland.cz/product/45227581/, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=simax+m%C3%ADsa&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat, https://www.businessinfo.cz/clanky/kavalieru-pomaha-pri-exportu-180leta-historie/, https://www.blesk.cz/clanek/844345, https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/02/Jak-spravne-tridit-sklo.docx, https://www.obec-hudlice.cz/wp-content/uploads/2025/06/D-03-A4-PDF-Sklo-ma-nekonecny-zivot.pdf, https://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-a-co-neni-sklo-a-cim-tedy-krmit-bile-a-zelene-kontejnery-32837.html, https://www.estav.cz/cz/3065, https://www.sklenenyshop.cz/pece-o-varne-sklo-simax/, https://dk.upce.cz/bitstream/10195/47598/3/KavalirovaK_Historiesklaren_TJ_2012.pdf