Prosinec může v Česku překvapit. Modely zachytily nad Arktidou mimořádnou změnu

Polární vír, který se každoročně vytváří ve vysokých vrstvách atmosféry nad Arktidou, prochází na začátku listopadu výrazným oslabením. Za běžných okolností přitom během podzimu sílí a kolem severního pólu udržuje rozsáhlou oblast mimořádně studeného vzduchu. Letos však meteorologické modely zachytily jeho neobvyklé protažení a výrazné zpomalení západního proudění ve výšce přibližně 30 kilometrů. Některé výpočty počítají dokonce s obrácením směru větru, které patří mezi hlavní znaky takzvaného náhlého stratosférického oteplení. Výjimečné je především načasování, protože podobné události se zpravidla objevují až v pokročilejší části zimního období. Pokud by se nynější předpovědi potvrdily, mohlo by jít o nejčasnější významné stratosférické oteplení od začátku soustavných pozorování v roce 1959.
Pozornost vzbuzují také výsledky evropského předpovědního modelu z 5. listopadu. Všech 50 sledovaných variant počítalo s obrácením proudění kolem severního pólu nejpozději do 20. listopadu. V referenčním období let 1991 až 2020 přitom k takto časnému obrácení větru nedošlo ani jednou. Samotná shoda jednotlivých výpočtů ovšem neznamená, že se stejně výrazná změna musí projevit také v počasí na zemském povrchu. Předpokládané obrácení proudění totiž může být poměrně krátké a polární vír se následně může znovu stabilizovat. Zda se jeho oslabení promítne i do počasí v Evropě, bude záviset především na dalším vývoji atmosférické cirkulace.
Studený vzduch může zamířit do střední Evropy
Oslabený polární vír může narušit obvyklé proudění vzduchu nad severní polokoulí a zvýšit pravděpodobnost pronikání arktického vzduchu do jižnějších oblastí. Případné důsledky se však neprojevují okamžitě, protože změny ve stratosféře se do nižších vrstev atmosféry mohou přenášet přibližně dva až šest týdnů. Pokud by se současné narušení přeneslo až k zemskému povrchu, mohlo by tak ovlivnit počasí na přelomu listopadu a prosince nebo během dalších prosincových týdnů. Rozhodující bude poloha tlakových výší a níží nad severním Atlantikem, Skandinávií a evropským kontinentem. V případě zesílení severního či severovýchodního proudění by do střední Evropy mohl proniknout chladnější vzduch, který by vytvořil podmínky pro mrazy a sněžení. Jinak uspořádané tlakové útvary však mohou studený vzduch nasměrovat mimo Českou republiku.
Do předpovědí zasahuje také silné El Niño
Další komplikací pro letošní zimní výhled je výrazný klimatický jev El Niño, který souvisí s nadprůměrně teplou povrchovou vodou v tropické části Tichého oceánu. Jeho působení dokáže ovlivňovat atmosférické proudění i ve značné vzdálenosti od Pacifiku a měnit pravděpodobnost jednotlivých typů zimního počasí. Současně může podporovat vznik atmosférických vln, které narušují polární vír ve stratosféře. Právě souběh těchto dvou jevů zvyšuje nejistotu při odhadování průběhu nadcházejících měsíců. Zatímco dlouhodobé sezónní výhledy upřednostňují pro většinu evropského kontinentu teplotně nadprůměrnou zimu, časné oslabení polárního víru otevírá možnost výraznějších zimních epizod. Oba scénáře se přitom nevylučují, protože i celkově teplejší zima může obsahovat několik období se silnými mrazy.
Listopadový výhled zatím výrazné ochlazení nepotvrzuje
Pro Českou republiku zatím není stanovena žádná konkrétní předpověď mimořádně silných mrazů, která by přímo souvisela s nynějším vývojem polárního víru. Měsíční meteorologický výhled na období od 2. do 29. listopadu počítá s celkově průměrnými teplotami a spíše podprůměrnými až průměrnými srážkami. Zatímco první listopadový týden má být chladnější, následující týdny by se měly pohybovat převážně kolem obvyklých hodnot. Důležitou okolností je také skutečnost, že na začátku listopadu ještě není nad severní polokoulí vytvořena tak rozsáhlá zásoba mimořádně studeného vzduchu jako například v lednu nebo únoru. I případné výrazné narušení polárního víru proto nemusí vyvolat stejně silné ochlazení, jaké by podobný jev mohl způsobit uprostřed zimy. Přesnější představu o prosincovém počasí přinesou až následující týdny, kdy bude zřejmé, zda se mimořádné změny vysoko nad Arktidou skutečně projeví také nad Evropou.
Použité zdroje: metoffice.gov.uk, polarvortex.earth