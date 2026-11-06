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Prosinec může v Česku překvapit. Modely zachytily nad Arktidou mimořádnou změnu

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Nad severním pólem se odehrává neobvyklý vývoj, který může ovlivnit začátek letošní zimy v Evropě. Polární vír slábne v době, kdy by měl naopak nabírat na síle. Nejnovější meteorologické výpočty naznačují možnost mimořádně časného narušení atmosférického proudění. Pro Českou republiku by to mohlo znamenat větší pravděpodobnost mrazů a sněžení během prosince, přestože dlouhodobé předpovědi nadále připouštějí celkově mírnější zimu.
Prosinec může v Česku překvapit. Modely zachytily nad Arktidou mimořádnou změnu

Prosinec může v Česku překvapit. Modely zachytily nad Arktidou mimořádnou změnu

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 06:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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