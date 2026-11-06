Nejhorší psí plemena pro seniory. Češi si je pořizují a netuší, že pro ně vůbec nejsou vhodná

Ranní procházka kolem domu, pes klidně čenichá u keře a vtom se přes chodník mihne kočka. Jedno prudké škubnutí vodítkem a paní, která psa venčí každý den, leží na zemi. Psa do důchodu si lidé snadno vyberou srdcem, podle fotky z inzerátu nebo podle sousedova ovčáka. Zvažují ale, kolik síly a energie pes má a kolik jí zbývá jim?
Jedno škubnutí a zlomená kyčel
Podrobná čísla o takových úrazech pocházejí z USA. Podle studie Penn Medicine, kterou v březnu 2019 otiskl časopis JAMA Surgery, tam počet zlomenin u lidí nad 65 let při venčení psa na vodítku vzrostl z 1 671 v roce 2004 na 4 396 v roce 2017. To je víc než dvojnásobek.
Nejčastější jednotlivou zlomeninou byla kyčel, celkově ale převažovaly zlomeniny ruky a paže. Zhruba čtyři z pěti zraněných byly ženy a 28,7 % zraněných muselo zůstat v nemocnici.
Starší analýza amerického úřadu CDC z března 2009 sledovala pády kvůli psům a kočkám v letech 2001 až 2006. Při pádech kvůli psům lidé nejčastěji o psa zakopli (31,3 %), v 21,2 % případů je pes strhl nebo shodil. V přepočtu na počet obyvatel přitom riziko takového úrazu s věkem stoupá, rychleji než u koček a nejvíc po 64. roce.
Ovčák je u nás dlouhodobě jednička
Podle předsedy Českomoravské kynologické unie (ČMKU), který se v lednu 2024 vyjádřil pro ČTK, je německý ovčák dlouhodobě nejoblíbenějším plemenem, druhý je jezevčík. Australský ovčák a border kolie stoupají a v četnosti zápisů jim patří zhruba 5. až 6. místo. Údaje se týkají všech chovatelů bez ohledu na věk.
Pastevecká plemena získávají oblibu hlavně proto, že se snadno učí. „Jejich popularita je daná tím, že se dobře cvičí,“ uvedl Lubomír Široký, tehdejší předseda ČMKU. Chytrý pes s chutí do práce ale potřebuje denně zaměstnat tělo i hlavu, a to i v lednu, kdy venku klouže.
Německý ovčák patří v Česku k nejoblíbenějším plemenům, pohyb a práci ale potřebuje každý den i v zimě. Ilustrační foto. Zdroj: Yan Krukau / Pexels. Tři rizikové skupiny
Oficiální žebříček nejhorších plemen pro seniory neexistuje a žádný test je mezi sebou neporovnával. Odborné a poradenské zdroje se ale shodují na několika skupinách, u kterých síla nebo nároky psa snadno převýší síly majitele.
Skupina Příklady Proč je to riziko Pracovní a pastevecká border kolie, sibiřský husky, německý ovčák když nemají každý den dost běhu a úkolů pro hlavu, zabaví se samy: pustí se do bot nebo gauče a doma nenajdou klid Obří bernardýn, mastif při jednom prudkém výpadu vás pes může stáhnout k zemi; vyšší jsou i účty za krmivo a veterináře S krátkým čenichem mopsové, buldočci mívají potíže s dýcháním a špatně snášejí teplo
U plemen s krátkým čenichem navíc Komora veterinárních lékařů ČR v dubnu 2018 upozornila, že zdravotní péče a případné operace mohou vyjít draho.
Malý pes umí dát zabrat
Menší pes, menší starosti? U řady drobných plemen to neplatí. Jack Russell teriér je malý, ale nabitý energií. Je umíněný, výcvik s ním vyžaduje hodně trpělivosti a rád štěká. Ke klidnému životu v důchodu se obvykle nehodí.
Drobný Jack Russell teriér vyžaduje trpělivý výcvik a hodně pohybu, klidnému důchodu se obvykle nehodí. Ilustrační foto. Zdroj: Christopher Welsch Leveroni / Pexels.
I další drobná plemena mohou hodně štěkat, špatně snášet samotu nebo potřebovat častou péči o srst. Jako klidnější volba se často doporučují kavalír King Charles španěl, bišonek, shih-tzu, maltézský psík nebo toy či trpasličí pudl. I u nich si předem zjistěte, jak často se musí česat a jak zvládají chvíle o samotě.
Než si psa přivedete domů
Představte si obyčejný listopadový týden a spočítejte, kolikrát jste byli venku na delší procházce. Tolik pohybu pes dostane a jeho energie by tomu měla odpovídat. Dále zvažte velikost, klidnou povahu a nároky na srst. Kdo má potíže s rovnováhou nebo chůzí, případně mu řídnou kosti, měl by se před pořízením psa poradit s lékařem.
U štěněte se učení základních návyků může protáhnout až na dva roky a samotný pes pak může žít ještě 12 až 15 let. U dospělého psa uvidíte hned při první procházce, jak silně tahá a kolik vydrží. Většinu toho, co potřebuje umět, navíc často už zvládá. Ať je pes jakýkoli, CDC jako prevenci doporučuje výcvik poslušnosti a připomíná, že zakopnout se dá i o psa nebo o jeho věci doma.
Dopředu mějte domluveného člověka, který si psa vezme, kdyby vás třeba zradila záda nebo jste museli na delší dobu pryč z domova.
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