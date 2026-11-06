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Nejhorší psí plemena pro seniory. Češi si je pořizují a netuší, že pro ně vůbec nejsou vhodná

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Dennívýzva
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Ranní procházka kolem domu, pes klidně čenichá u keře a vtom se přes chodník mihne kočka. Jedno prudké škubnutí vodítkem a paní, která psa venčí každý den, leží na zemi. Psa do důchodu si lidé snadno vyberou srdcem, podle fotky...
Nejhorší psí plemena pro seniory. Češi si je pořizují a netuší, že pro ně vůbec nejsou vhodná

Nejhorší psí plemena pro seniory. Češi si je pořizují a netuší, že pro ně vůbec nejsou vhodná

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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