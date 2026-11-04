Vypuďte pavouky z domácnosti: utěsněte skuliny a vyrobte si přírodní odpuzovač

Na podzim se do našich domovů začínají stahovat nezvaní hosté v podobě pavouků, aby zde přečkali chladné zimní období. Jejich přítomnost nás v domě ale mnohdy trápí po celý rok. Také jste se jich snažili zbavit všemožnými způsoby? Likvidace pavouků může být během na dlouhou trať a většinou nepomohou ani speciální přípravky, které jsou navíc plné chemie. Poradíme vám šetrné způsoby, jak se členovců zbavit šetrně a ekologicky.
Jaké prostředí pavouci vyhledávají?
Pavouci nás obtěžují nejen svou přítomností v bytě či domě, ale také nevzhlednými pavučinami, které si s oblibou vytváří v zákoutí místností. Vyhledávají zejména vlhké a tmavé prostředí, kde je klid. Přitom jim nevadí nejrůznější nečistoty a prach. Nejvíce pavouků tedy najdeme ve sklepech, garážích a skladových či technických místnostech. Rádi se také usazují v místnostech, kde jsou rostliny, protože se zde udržuje vlhkost a snadno se dostanou k potravě v podobě hmyzu. Dovnitř se dostanou zcela jednoduše. Stačí jim drobná skulinka špatně těsnícími okny nebo dveřmi.
Utěsněte všechny skuliny
Než se pustíte do samotné likvidace pavouků, zkuste jim v rámci prevence zamezit veškeré přístupy do domu. Utěsněte mezery, kterými by se mohli dostat dovnitř. Projděte celý dům a zkontrolujte všechna okna i dveře. Efektivní ochranou jsou ochranné síťky proti hmyzu.
Mátový sprej proti pavoukům
Pavouci, podobně jako jiní živočichové nesnáší některé vůně. Jedná se například o vůni máty nebo skořice. Stačí smíchat asi 20 kapek esenciálního oleje s vůní máty a vodu, dát do rozprašovače a stříkat veškeré skulinky, kde se vyskytují. Můžete také zkusit zapálit svíčku s citronovou vůní, která pavoukům také příliš nevoní. Tímto si doma navíc vytvoříte příjemnou atmosféru a vypudíte nezvané hosty. Dalším pomocníkem v boji proti pavoukům je bílý ocet. Nařeďte napůl ocet a vodu a postříkejte jím okna, povrchy i rohy místností.
Zdroje info: Autorka
Náhledové foto: Pixabay
The post Vypuďte pavouky z domácnosti: utěsněte skuliny a vyrobte si přírodní odpuzovač
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