Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Vypuďte pavouky z domácnosti: utěsněte skuliny a vyrobte si přírodní odpuzovač

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na podzim se do našich domovů začínají stahovat nezvaní hosté v podobě pavouků, aby zde přečkali chladné zimní období. Jejich přítomnost nás v domě ale mnohdy trápí po celý rok. Také jste se jich snažili zbavit všemožnými způsoby? Likvidace pavouků může být během na dlouhou trať a většinou nepomohou ani speciální přípravky, které jsou navíc plné chemie. Poradíme vám šetrné způsoby, jak se členovců zbavit šetrně a ekologicky.
Pavouk

Pavouk

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 23:00

Reklama
Další články z Náš dům
Jak odstranit zaschlou mastnotu z digestoře bez poškození povrchu
Jak odstranit zaschlou mastnotu z digestoře bez poškození povrchu
Podlahové spáry vyčistíte jednoduše a ekologicky pomocí domácích prostředků
Podlahové spáry vyčistíte jednoduše a ekologicky pomocí domácích prostředků

Čištění podlahových spár je mnohdy běh na dlouhou trať, i přesto, že podlahové krytiny vytíráte třeba každý...

Moderní rekuperace větrá podle potřeby a pomáhá udržovat příjemné prostředí
Moderní rekuperace větrá podle potřeby a pomáhá udržovat příjemné prostředí

Ještě před několika lety bylo řízené větrání s rekuperací doménou pasivních domů a technických nadšenců....

Zapomenutý poklad starých zahrad: Krabilice hlíznatá se vrací na náš stůl
Zapomenutý poklad starých zahrad: Krabilice hlíznatá se vrací na náš stůl

Čím dál tím více šéfkuchařů i domácích pěstitelů obrací zrak k historii. Hledají přitom chutě, které z...

Jak odhalit potravinové moly dřív, než se rozšíří do celé spíže
Jak odhalit potravinové moly dřív, než se rozšíří do celé spíže

Potravinoví moli se mohou objevit i v dokonale uklizené kuchyni. Často si je přineseme domů už s nákupem....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

Všechny články tohoto autora →
Náš dům
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.