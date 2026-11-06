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Trosky zřícené budovy prohledávali speciálně vycvičení psi. Pátrali po zavalených osobách

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Stará budova se zřítila v centru Blovic na jižním Plzeňsku. Jednalo se o dlouhodobě neobývaný objekt v Bělohrobského ulici. Na místě ve čtvrtek večer zasahovali hasiči a kynologové se speciálně vycvičenými psy na vyhledávání osob zavalených v sutinách.
Trosky zřícené budovy prohledávali speciálně vycvičení psi. Pátrali po zavalených osobách

Trosky zřícené budovy prohledávali speciálně vycvičení psi. Pátrali po zavalených osobách

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hasiči Blovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 08:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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