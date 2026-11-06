Trosky zřícené budovy prohledávali speciálně vycvičení psi. Pátrali po zavalených osobách

Trosky zřícené budovy prohledávali speciálně vycvičení psi. Pátrali po zavalených osobáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Trosky zřícené budovy prohledávali speciálně vycvičení psi. Pátrali po zavalených osobáchZdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Hasiči Blovice
Článek byl publikován 06.11.2026 08:46
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