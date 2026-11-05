Ořechové skořápky jako dekorace i prevence proti plísni

Vlašské ořechy jsou zdravou pochoutkou. Obsahují řadu prospěšných látek a jsou zdrojem zdravých tuků. Vyloupnuté skořápky pak většinou hodíme do popelnice nebo na kompost, což je velká škoda. Mohou být totiž například prospěšné pokojovým rostlinám. Naše babičky dokonce z ořechových slupek vařily zdravý čaj nebo výluh používaly jako přírodní barvivo.
Skořápky v květináči
Ořechové slupky lze využít jako drenáž do květináče. Pro tento účel je rozdrťte na drobnější kousky a nasypejte na dno. Poté už jen stačí zasypat substrátem a zasadit rostlinu. Skořápky jsou výživnější alternativou klasického keramzitu, protože obsahují živiny potřebné pro růst a vývoj rostlin. V případě přelití substrátu do sebe nasáknou přebytečnou vodu a zabrání tak uhnívání kořenů. Ořechové slupky můžete také rozložit na povrchu substrátu v květináči nebo truhlíku. Vznikne tak zajímavá dekorace a zabráníte tak tvoření nevzhledných minerálních usazenin či plísní, které se v těchto místech tvoří. Ořechové aroma navíc odpudí škodlivé larvy smutnic.
Ořechové slupky na zahradě
Skořápky ořechů obsahují řadu prospěšných látek, jako je například fosfor, draslík, sodík, železo, hořčík, měď a zinek. V neposlední řadě jsou významným zdrojem jódu. Díky tomuto složení poslouží jako zcela přírodní hnojivo, které vznikne tak, že slupky spálíte společně se dřevem a vzniklý popel nasypete k venkovním rostlinám.
Foto: Pixabay
Mulč ze skořápek
Podařilo se vám nashromáždit velké množství skořápek? V takovém případě je využijte jako mulč do zahrady. Jedná se i o určitý druh dekorace a vrstva skořápkového mulče pomůže udržovat vlhkost v půdě, pomůže zabránit růstu plevele a ochrání rostliny před velkými teplotními výkyvy. Skořápky obsahují látku juglon, která má odpuzující účinky pro škůdce, jako jsou například hraboši, myši nebo mravenci. Slimáků navíc vadí ostré hrany slupek, takže se záhonům budou raději vyhýbat obloukem.
Zdroje info: Autorka, www.ireceptar.cz
Náhledové foto: Pixabay
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