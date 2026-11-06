Nevyhazujte starý sifon z ČSSR. Sběratelé za něj dají i 2 000 Kč

Při vyklízení kredence vám v ruce skončí těžká skleněná láhev v drátěné síťce s páčkou nahoře. Je to sifon na domácí sodovku, který s odpadem od umyvadla nemá nic společného. Cesta ke kontejneru je krátká, jenže podobné láhve se dnes nabízejí v inzerátech a rozdíl mezi obyčejným kusem a kompletní sadou bývá velký.
Sifon patřil do většiny domácností
Sifon se u nás začal prodávat v průběhu šedesátých let a kupující si ho rychle oblíbili: brzy stál ve většině domácností.
Dnes se tyto láhve vracejí v inzerátech. Požadované částky kolem 2 000 Kč se objevují hlavně u kompletní sady Merkuria Kovočas, běžná láhev se nabízí za stovky.
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Inzertní výpis na dotaz sifonová láhev uváděl na začátku listopadu 2026 číselnou cenu u 27 nabídek. Do 1 000 Kč včetně se jich vešlo 24 a prostřední požadovaná cena byla 429 Kč.
U sad československého typu s dalším barovým vybavením jsme našli nejvyšší českou požadovanou cenu 1 999 Kč. Víc, 5 000 Kč, se požaduje za samostatnou nepoužitou láhev z doby kolem roku 1996, tedy už po ČSSR. Příklady ze stejného období:
Nabídka Popis Požadovaná cena Zachovalá sada Merkuria Kovočas sifon, šejkr, nádoba na led, balení bombiček k výměně 1 999 Kč Sada bez uvedeného výrobce funkční láhev, dóza na led, dva šejkry 1 800 Kč Skleněný sifon v síťce stáří neuvedeno, případně dohodou 1 000 Kč Fialový eloxovaný sifon z dob socialismu funkční, s dobovou krabičkou bombiček 700 Kč Přečtěte si také: Zelinář varuje: jablka na zimu nikdy neskladujte vedle této 1 věci. Do týdne vám začnou hnít
Sady Merkuria prodejci uvádějí jako československé ze 70. let. V zahraničních nabídkách se objevují i vyšší částky. Prodejce z Polska požadoval na začátku listopadu 2026 za zlacenou sadu Merkuria se sifonem a třídílným šejkrem 170 €, tedy asi 4 100 Kč. Americký prodejce Replacements ve stejné době požadoval za pár sifonů Merkuria v drátěné síti 299,95 USD, asi 6 500 Kč.
Za kolik se sifon opravdu prodal
Inzerát ukazuje, kolik by chtěl prodávající. Některé nabídky jsou navíc dohodou nebo bez ceny a za kolik kus nakonec odešel, se z nich nedozvíte.
Požadovaná cena v inzerátu neříká, za kolik se starý sifon nakonec prodá. Ilustrační foto. Zdroj: Alexis B / Pexels.
Výsledné ceny známe ze dvou aukcí na portálu Catawiki a hodně se liší. V červenci 2026 se tam vydražil sifon s kovovou klecí za 91 €, tedy asi 2 200 Kč, jeho československý původ ale není doložen. Sada Kovocas Merkuria Praha se sifonem, šejkrem a nádobou na led se v aukci ukončené 1. července 2019 prodala za 10 € a je to jediný doložený prodej československé sady.
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Dva prodeje jsou na úsudek o vývoji cen příliš málo a o tom, kolik lidí takové láhve shání, skoro nic neříkají. Investici ze sifonu proto nedělejte. Když ho chcete prodat, porovnejte si podobné kusy na Bazoši i výsledky na Catawiki a v inzerátu přesně popište, co máte.
Krabičky a šejkry schovejte
Příslušenství se nabízí i samostatně. Dvě dobové krabičky bombiček s původním návodem měly na začátku listopadu 2026 požadovanou cenu 345 Kč a balení deseti bombiček z dob Československa, patrně prázdných, 150 Kč.
Než kredenc vyklidíte, odložte si stranou:
šejkr a nádobu na led, krabičky od bombiček, původní návod, staré bombičky. Chcete v něm zase dělat sodovku? Přečtěte si také: Za socialismu stála 180 Kčs a měla ji každá maminka na lince. Dnes je z ní sběratelský kousek
Pro staré sifony jsme autoritativní návod nenašli a původní se dochoval jen někdy. Návod SIFOS platí pro novou nerezovou láhev a na staré skleněné kusy se nevztahuje.
Při závadě nebo nejistotě se podle něj láhev nemá používat. Dokud je v láhvi tlak, neotvírejte ji a chraňte ji před horkem, přímým sluncem i mrazem. Děti se k ní ani k bombičkám nemají dostat a skladovací teplota nemá překročit 30 °C. Starý kus s poškozením nebo v nejistém stavu proto nechte raději jako dekoraci.
Bombičky se dají sehnat dál. Plnění CO2 i prodej bombiček uvádí na svém webu firma SIFOS z Chrasti. Sifonové bombičky vyrábí Kayser v Moravské Třebové, jak v prosinci 2024 uvedl Pardubický kraj. Kdo chce sodovku pít běžně, má jednodušší cestu. Nová nerezová láhev 1 l vyšla na začátku listopadu 2026 na 1 499 Kč a návod se vztahuje přímo na ni.
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