Matonoha dře ve StarDance a hubne, každých čtrnáct dní mu zužují kalhoty. Benešová ho mezitím zparodovala na zahradě

Pětapadesátiletý herec, kterého většina Čechů zná jako Tomiho Paciho z Comebacku, se ve StarDance ponořil do režimu, který sám přirovnává k ničemu, co dosud zažil. Neváží se, neměří se, ale změnu registruje po svém: „Každých čtrnáct dní mi utahují kalhoty.“ Doma si všimli, že „sundal ve tváři“, a on sám tvrdí, že se cítí lépe než před patnácti dvaceti lety. VIP život zaznamenal, že zatímco Tomáš Matonoha dře v tréninkové hale, jeho manželka Lucie Benešová natočila na zahradě instagramové video, ve kterém jeho pohyby napodobuje na fitness trampolíně v červeném tričku a teplácích. Kontrast mezi soutěžním drilem a domácí nadsázkou dělá z jejich příběhu jednu z nejsdílenějších linek letošního ročníku.
Trénink, který bolí
Matonoha s taneční partnerkou Lenkou Norou Návorkovou, vítězkou jedné z předchozích řad, měli podle rozpisu nejvíc tréninků ze všech párů. Návorková to před startem soutěže shrnula jednoduše: „Musí makat.“ A on maká. Po druhém soutěžním večeru otevřeně mluvil o tom, jak mu těžknou nohy, jak na parketu cítí vedro a jak tančil „jako o život“, aby to dotančil ve zdraví. Vyčerpání nehrál. Regenerace vypadá tak, že po tréninku míří do bazénu a sauny. „Je to hrozně příjemné,“ říká, ale z kontextu je jasné, že nejde o relaxační rituál, jde o nutnost. Zajímavý je i jeho přístup k jídlu. Před některými přenosy prý skoro nejedl, až „dva dny“. Teprve před čtvrtým večerem strategii změnil, dal si lehkou večeři, a dosáhl dosud nejvyššího bodového hodnocení.
Porotcovské bodování po čtyřech večerech ukazuje, že Matonoha není favoritem, ale ani outsiderem. Spíš se drží ve středu pole. Druhý večer byl propad, osmé místo z devíti, ale od té doby křivka stoupá. Ve třetím kole si navíc prosadil píseň „Řízni, řízni“, kterou sám zpívá v divadle. Propojil tak StarDance se svou divadelní prací a ukázal, že soutěž nebere jen jako povinnost, ale jako prostor, kam přináší kus sebe. Návorková po čtvrtém večeru řekla, že Matonoha to bere „velmi zodpovědně“ a na trénink chodí „vysmátý jako sluníčko“. Pro tanečnici, která ví, co soutěž obnáší, je to víc než zdvořilostní pochvala.
Benešová na trampolíně: parodie jako podpora
Paralelně s Matonohovou dřinou se na Instagramu Lucie Benešové objevilo video, které rychle nabralo ohlasy. Benešová stojí na zahradě na fitness trampolíně, v červeném tričku a teplácích, a napodobuje manželovy taneční pohyby. Střih mezi záběry z jeho tréninku a její domácí verzí funguje přesně tak, jak má, je to laskavá nadsázka, ne rýpnutí. K videu připojila přání štěstí Matonohovi i Návorkové před dalším soutěžním večerem. Žádná žárlivost, žádné drama. Naopak, už v září přišla manžela podpořit i s vnoučaty přímo na trénink, jak zachytil server ProŽeny. Matonoha sám říká, že doma fandí celá rodina.
Kdo zná Matonohu jen z Comebacku, vidí rozevlátého Tomáše Pacovského, bývalou popovou hvězdu, která se v sitkomové nadsázce potácí mezi zbrklými nápady a rodinnými průšvihy. StarDance ukazuje opačný obraz. Muže, který vstává na tréninky, hlídá si regeneraci, experimentuje se stravou a po propadáku ve druhém kole nezačne panikařit, ale přidá. Není to poprvé, co televizní soutěž odhalí jinou vrstvu známé tváře. Ale u Matonohy je posun obzvlášť výrazný, protože komická image z Comebacku je tak silná, že ji diváci automaticky přenášejí i na člověka za postavou. StarDance tu funguje jako korektiv.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová