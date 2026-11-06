Pod plumlovským zámkem se v sobotu vyloví Podhradský rybník. Loni vydal osm tun kaprů

Pod plumlovským zámkem se v sobotu vyloví Podhradský rybník. Loni vydal osm tun kaprůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podhradsky_rybnik
Článek byl publikován 06.11.2026 09:10
Antibiotická rezistence se stává jednou z nejvýznamnějších zdravotních hrozeb současnosti. Její šíření...
Konference Provoz vodovodů a kanalizací 2026 v Brně přilákala přibližně 900 účastníků a vedle technických...
Veškeré peníze získané zvýšením poplatků za odběr podzemní vody chce Ministerstvo zemědělství vracet do...
Nová vodní nádrž Valentovka vznikla na potoce Olšina v Podkrkonoší nedaleko Jilemnice. Lesy ČR do její...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →