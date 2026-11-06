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Od začátku jsem měl respekt: Hamilton nesouhlasí s kritikou

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Situace ve Ferrari a dozvuky souboje z Mexika jsou tématem i během prvních hodin na Interlagosu. Lewis Hamilton pokračuje v kritice Charlese Leclerca, který podle něj nevhodně přistupuje k soubojům s týmovými kolegy.
Od začátku jsem měl respekt: Hamilton nesouhlasí s kritikou

Od začátku jsem měl respekt: Hamilton nesouhlasí s kritikou

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:38

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