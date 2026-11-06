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Pozůstalí mohou získat 5000 korun na pohřeb. Příjmy rodiny nerozhodují, nárok ale nemá každý

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Stát poskytuje pozůstalým jednorázové pohřebné ve výši 5000 korun. Příjmy rodiny při rozhodování nehrají roli, nárok však nevzniká po každém úmrtí. Peníze mohou získat pouze lidé, kteří vypravili pohřeb v některé ze zákonem vymezených situací.
Ilustrační obrázek.

Ilustrační obrázek.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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