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Kdo doma najde tenhle prsten, vyhrál. Sběratelé v zahraničí za něj dávají i 3 400 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Při úklidu se ve staré krabičce objeví prstýnek s tmavě rudými kamínky. […]
Kdo doma najde tenhle prsten, vyhrál. Sběratelé v zahraničí za něj dávají i 3 400 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 06.11.2026 09:47
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