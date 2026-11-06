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Prestižní ocenění CZECH INTERIOR AWARD počtvrté objeví to nejlepší z českého interiérového designu

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Soutěž pro profesionální interiérové architekty a designéry CZECH INTERIOR AWARD již počtvrté najde to nejlepší z oboru. Soutěžní projekty je možné přihlásit až do 26. února příštího roku. Aktuální ročník bude bohatší o kategorii projektů zaměřených na garsonky a malometrážní byty. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v rámci jarního veletrhu FOR INTERIOR. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA […]
Prestižní ocenění CZECH INTERIOR AWARD počtvrté objeví to nejlepší z českého interiérového designu

Prestižní ocenění CZECH INTERIOR AWARD počtvrté objeví to nejlepší z českého interiérového designu

Zdroj: Czech Interior Award
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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