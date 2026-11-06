Zavinovací kabát má jednu velkou výhodu. Při správném střihu dokáže změnit proporce celé postavy

Zatímco některé kabáty si drží pevný tvar bez ohledu na postavu, zavinovací model dovoluje siluetu do určité míry upravit. Přední díly se překrývají a páskem se stahují v pase, takže mezi nimi nevzniká ostrá linie knoflíků. Právě tento detail je důvodem, proč se zavinovací kabáty opakovaně vracejí do módních kolekcí. Dokážou působit elegantně i v kombinaci s obyčejnými džínami. Pro ženy, které pod kabátem střídají tenké halenky a silnější svetry, je přizpůsobitelné zapínání navíc praktické. Při nákupu ale mohou rozhodnout drobnosti, kterých si při prvním vyzkoušení nevšimnou.
Pásek dokáže změnit proporce postavy
Největší předností zavinovacího kabátu je možnost zvýraznit pas. Pokud pásek sedí v přirozené linii těla, může oblečení působit vyváženěji a vytvořit jemnější přesýpací siluetu. Příliš vysoko umístěný pásek ale může opticky zkrátit trup, zatímco nízké vázání postavu zbytečně rozdělí. Záleží proto nejen na velikosti kabátu, ale také na tom, kde jsou našitá poutka. Ženy s výraznějším poprsím by měly věnovat pozornost i překrytí předních dílů, aby se při chůzi neotevíraly. Kabát je vhodné zkoušet zapnutý, rozvázaný i při běžném pohybu rukou.
Velkou roli hraje také šířka límce. Široký šálový límec přitahuje pozornost k obličeji a ramenům, zatímco užší působí střídměji. V letošních kolekcích se objevují oba typy, často v měkkých vlněných směsích. Dobře zvolený střih může nositelce přidat na eleganci bez výrazných doplňků. Naopak kabát s přehnaně velkými rameny a příliš dlouhými rukávy může postavu opticky zatížit. Proto je důležité zkoušet celkovou siluetu, ne pouze to, zda se podaří zavázat pásek.
Délka ke kolenům se kombinuje nejsnáze
Kabát, který končí kolem kolen, se snadno nosí s rovnými kalhotami, sukněmi i kozačkami. Delší model může působit velmi elegantně, ale u objemnějšího materiálu je potřeba pečlivě hlídat šířku spodního dílu. Důležité je také to, zda se při chůzi rozevírá přední část. Pokud kabát nemá žádné vnitřní zapínání, může se ve větru rozhalovat více, než je příjemné. Na chladnější dny se proto hodí model s dostatečně silnou tkaninou a podšívkou. Samotný elegantní střih totiž o hřejivosti ještě nic nevypovídá.
Zavinovací kabát nepotřebuje mnoho dalších výrazných prvků. S rovnými džínami a koženými botami vytvoří civilní každodenní kombinaci, přes šaty s kozačkami může působit slavnostněji. Oblíbené jsou krémové, šedé a tmavě hnědé odstíny, které dobře ladí s podzimním šatníkem. Výraznější variantou je vínová, jež může nahradit tradiční černou. Ženy by ale neměly vybírat pouze podle doporučení určených určité věkové skupině. O tom, zda kabát postavě sluší, rozhoduje konkrétní střih, proporce a pohodlí při nošení.
harpersbazaar.com, vogue.com, svetzeny.cz