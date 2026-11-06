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Zavinovací kabát má jednu velkou výhodu. Při správném střihu dokáže změnit proporce celé postavy

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Dennívýzva
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Zavinovací kabáty se letos znovu dostávají do popředí podzimní módy. Díky pásku dokážou zvýraznit pas, přizpůsobit se několika vrstvám oblečení a při vhodně zvolené délce dodat postavě vyváženější proporce. Zvlášť dobře se kombinují s kozačkami a jednoduchými kalhotami. Ne každému však sluší stejný střih ani umístění pásku.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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