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Modernizace trati Brno–Nezamyslice stále čeká na zelenou

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O tom, kdy se začne stavět modernizovaná železniční trať mezi Brnem a Nezamyslicemi na Prostějovsku, rozhodne Správa železnic společně s ministerstvem dopravy na přelomu…
Sokolnice-Telnice_nádraží_2

Sokolnice-Telnice_nádraží_2

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:05

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