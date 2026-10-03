Telefon vás kvůli reklamě neodposlouchává, ukázal test 17 260 aplikací. Reklamu spustí i partner na stejné Wi-Fi

Výzkum vedl David Choffnes z Northeastern University. Jeho tým výsledky představil na konferenci PETS ve studii nazvané Panoptispy. Ke stejnému závěru jako Choffnes došel i Ari Paparo, veterán reklamního průmyslu, který v dubnu pro CBS News řekl, že telefony kvůli reklamě pasivně neposlouchají. Reklamní systém mikrofon nepotřebuje, protože o člověku ví dost z jiných zdrojů, a ty jsou pro běžného uživatele mnohem hůř vidět.
Co některé aplikace bez zvláštního oprávnění posílaly třetím stranám
Výzkumníci prošli 17 260 aplikací pro Android a u každé sledovali, jestli potají nezapíná mikrofon a neodesílá zvukový záznam. Nenašli ani jeden takový případ: žádná aplikace neposílala nahrávky hlasu bez vědomí uživatele. Při vzorku přes sedmnáct tisíc aplikací by se plošný skrytý odposlech schovával těžko. Testovaly se ale jen aplikace pro Android, takže o iPhonu studie přímo nic nevypovídá.
Méně se mluví o vedlejším nálezu. Některé aplikace bez zvláštního oprávnění pořizovaly snímky obrazovky nebo nahrávaly video obrazovky a posílaly je třetím stranám. Mikrofon zůstal čistý, obrazovka ne.
Chytrá zařízení poznají vaši domácnost podle jmen ostatních přístrojů
Jak velké platformy cílí reklamu, podrobně popisuje zpráva americké Federální obchodní komise z roku 2024. Nejpřímější cestou jsou takzvané custom audiences: inzerent nahraje seznam svých zákazníků s e-maily nebo telefonními čísly a platforma je spáruje s konkrétními profily. Lookalike audiences jdou o krok dál, protože algoritmus k nim dohledá lidi, kteří se chovají podobně jako stávající zákazníci. Reklama tak může dorazit i k někomu, kdo u firmy nikdy nenakoupil. Data brokeři skupují a přeprodávají odvozené zájmy, třeba „zájem o běžecké boty, protože navštívila Zappos“. Pixely a reklamní identifikátory na webech a v aplikacích mapují, co si prohlížíte, i dlouho poté, co stránku opustíte. Strojové učení pak z celé té aktivity odhaduje věk, pohlaví a zájmy.
K tomu přistupuje sdílená domácnost. Podle Papara stačí, aby boty hledal partner na stejné síti Wi-Fi, a systém reklamu doručí vám. Výzkum z Northeastern University navíc ukázal, že chytrá zařízení skenují lokální síť a zjišťují názvy ostatních přístrojů, například „Dave's HomePod“. Z nich vzniká unikátní otisk celé domácnosti.
K překvapivě přesnému zásahu tak často stačí kombinace webové historie, aktivity v aplikacích, nákupních dat a chování lidí kolem vás.
27 % lidí, kteří si svůj reklamní profil prohlédli, v něm našlo omyly
Průzkum Pew Research Center zjistil, že 74 % uživatelů Facebooku vůbec netušilo, že jim platforma vede seznam zájmů a vlastností pro cílení reklam. Z těch, kdo si svůj seznam otevřeli, označilo 27 % kategorie za nepřesné. Systém, o kterém tři čtvrtiny lidí nevědí, se tedy zároveň u více než čtvrtiny těch, kdo se podívali, plete.
Profilace je odhad. Obraz člověka se skládá z toho, co lajkuje, komentuje, sdílí a na co kliká. Staré zájmy v profilu zůstávají a data brokeři řetězí zdroje s různým zpožděním, takže statisticky pravděpodobný tip se od skutečnosti snadno odchýlí. Reklama proto jednou trefí přesně to, na co jste zrovna mysleli, a jindy nabídne nesmysl. Trefu si člověk zapamatuje jako důkaz odposlechu, nesmyslnou nabídku hned zapomene.
Vestavěný prohlížeč Instagramu umí sledovat i vaše klepnutí
Na webu má iPhone se Safari silnější výchozí pozici. WebKit dlouhodobě zavádí ochranu před sledováním a opatření proti digitálnímu otisku. Od iOS 14.5 navíc Apple přes App Tracking Transparency vyžaduje výslovný souhlas se sledováním napříč aplikacemi a weby. Když ho uživatel odmítne, aplikace nezíská přístup k reklamnímu identifikátoru IDFA. Android pracuje s reklamním ID, které si uživatel může resetovat, výchozí nastavení je ale vstřícnější k inzerentům.
Akademická studie, která srovnala 24 tisíc aplikací na obou platformách, přitom zjistila, že sledování třetími stranami a sdílení unikátních identifikátorů bylo rozšířené v obou ekosystémech. Náskok iPhonu se tak týká hlavně prohlížení webu v Safari, zatímco v aplikacích se sleduje na obou systémech.
Zvláštní případ jsou prohlížeče zabudované přímo v aplikacích. Bezpečnostní výzkumník Felix Krause zdokumentoval, že Instagram a Facebook na iOS do svého vestavěného prohlížeče vkládaly JavaScript schopný sledovat klepnutí a výběr prvků na libovolném webu. U TikToku popsal schopnost zaznamenávat stisky kláves. Krause sám upozorňuje, že aktivní odesílání dat neprokázal, doložil jen technickou schopnost.
Měsíc na odpověď: co musí firma vydat, když o svá data požádáte
Základní obranu zvládnete v telefonu za pár minut. Na iPhonu stačí v App Tracking Transparency odmítat sledování u aplikací, které ho ke své funkci nepotřebují. Na Androidu resetujte reklamní ID a projděte nastavení personalizace reklam. V Google My Ad Center pak omezte personalizované reklamy i citlivá témata. Potom zkontrolujte oprávnění aplikací a mikrofon, kameru, polohu a kontakty nechte jen tam, kde to dává smysl. Odkazy z Instagramu a TikToku otevírejte v systémovém prohlížeči, ne uvnitř aplikace, čímž obejdete vložený JavaScript, který popsal Krause. Zejména na Androidu se vyplatí zvážit prohlížeč zaměřený na soukromí, například Brave nebo Firefox Focus.
Uživatelé v Evropské unii mají oproti Američanům navíc v ruce GDPR. Článek 15 dává právo požádat kteroukoli firmu o výpis dat, která o vás zpracovává. Výpis zahrnuje i účel zpracování, příjemce, dobu uchování a informaci, jestli vás firma profiluje. Článek 21 umožňuje vznést námitku proti zpracování pro přímý marketing a firma pak s ním musí přestat. Na žádost o výpis musí správce podle Úřadu pro ochranu osobních údajů odpovědět do jednoho měsíce.