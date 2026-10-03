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Spekulace skončily. Pogačar se na domácí evropský šampionát zázračně nevrátí

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Spekulace o mimořádně rychlém návratu Tadeje Pogačara jsou u konce. Slovinská cyklistická federace zveřejnila nominaci pro silniční mistrovství Evropy a obhájce titulu v ní chybí. Pogačar se tak nevrátí do závodního tempa pouhý měsíc po pádu na Vueltě, přestože domácí šampionát pro něj měl mimořádný význam. Jeho tým už před zveřejněním nominace zdůrazňoval, že zdraví musí mít přednost.
Spekulace skončily. Pogačar se na domácí evropský šampionát zázračně nevrátí

Spekulace skončily. Pogačar se na domácí evropský šampionát zázračně nevrátí

Zdroj: UAE Team Emirates
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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